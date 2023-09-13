Весь секрет в маринаде – рецепт идеальных куриных окорочков

Чтобы приготовить поистине вкусную курятину, нужен проверенный рецепт маринада к мясу. Именно он преимущественно играет незаурядную роль в конечном варианте блюда.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом идеального маринада к курятине, который готовит на кефире.

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Готовить его просто и он прекрасно подойдет к любой части курицы: окорочок, голеней, крылышек или филе. Все, что нужно: смешать ингредиенты и пожарить. Пальчики оближете!

Рецепт маринада к курице на кефире.

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 4 – 6

– 1 килограмм куриного бедра без кости;– 300 граммов кефира;– чеснок;– чабрец;– специи: карри, копченая паприка, цедра лимона;– соль;– 40 граммов масла.

Приготовление:

Для маринада наливаем кефир, добавляем по чайной ложке специи и чеснок. Натираем цедру лимона и добавляем иссеченный тимьян.

Окунаем птицу в маринад и даем постоять несколько часов, а целую птицу желательно ночь.

Жарим куриные бедрышки на очень слабом жаре – где-то 170 градусов температура и 20 – 25 минут. Для запекания в духовке разогрейте ее на 180 – 185 градусов и готовьте кожурой вверх где-то 25 – 35 минут. Время зависит от размера бедер. Целой курильщике, конечно, потребуется больше времени для приготовления.

Приятного аппетита!

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