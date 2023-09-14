Итальянцы позавидовали бы: рецепт идеального теста на пиццу

Не секрет, что эталоном этого блюда является именно итальянский вариант дрожжевого теста: оно рыхлое, образует хрустящую корочку и тоненькое. Но украинские повара пошли дальше и создали свою формулу идеального теста на пиццу, которую мы сегодня вам и представим.

Чтобы пицца удалась действительно была вкусной, должно быть идеальное тесто и качественные ингредиенты для начинки. Мы выбрали проверенный рецепт для теста на пиццу, которое точно получится у каждого.

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Среди популярных начинок для пиццы есть салями с помидорами и сыром, микс колбасок и ветчины с грибами и помидорами, творожная пицца четыре сыра и сочные кусочки курочки с ананасами и голубым сыром.

Рецепт идеального теста на пиццу

Время: 45 минут

45 минут Порции: 1

– 180 граммов воды;– 10 граммов сахара;– 11 граммов свежих дрожжей;– 340 граммов муки;_ 20 граммов оливкового масла;– 5 граммов соли.

Приготовление:

В большую миску наливаем теплую воду, добавляем сахар и прессованные дрожжи. Перемешиваем руками, чтобы все ингредиенты разошлись. Накрываем миску полотенцем или пищевой пленкой и оставляем на 10 минут в тепле.

Добавляем тщательно просеянную муку, соль и растительное масло. Замешиваем эластичное тесто. Вручную следует месить 10 – 15 минут.

Перекладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте без сквозняков на 30 минут, чтобы оно подошло.

Раскатываем руками тесто в тонкий пласт, перекладываем на противень и сверху добавляем остальные выбранные ингредиенты для пиццы.

Приятного аппетита!

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