Чтобы пицца удалась действительно была вкусной, должно быть идеальное тесто и качественные ингредиенты для начинки. Мы выбрали проверенный рецепт для теста на пиццу, которое точно получится у каждого.
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Среди популярных начинок для пиццы есть салями с помидорами и сыром, микс колбасок и ветчины с грибами и помидорами, творожная пицца четыре сыра и сочные кусочки курочки с ананасами и голубым сыром.
Рецепт идеального теста на пиццу
- Время: 45 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В большую миску наливаем теплую воду, добавляем сахар и прессованные дрожжи. Перемешиваем руками, чтобы все ингредиенты разошлись. Накрываем миску полотенцем или пищевой пленкой и оставляем на 10 минут в тепле.
- Добавляем тщательно просеянную муку, соль и растительное масло. Замешиваем эластичное тесто. Вручную следует месить 10 – 15 минут.
- Перекладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте без сквозняков на 30 минут, чтобы оно подошло.
- Раскатываем руками тесто в тонкий пласт, перекладываем на противень и сверху добавляем остальные выбранные ингредиенты для пиццы.
Приятного аппетита!