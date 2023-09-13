Запеканка из макарон – отличная идея для обеда или ужина. Сытное блюдо с мясным фаршем (говяжьим или куриным), большим количеством сыра и соуса – объедение.
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Подавайте запеканку к празднику или по будням. Кстати, если пробовать с закрытыми глазами, овна похожа на лазанью, но готовить проще и быстрее.
Рецепт запеканки с макаронами и фаршем
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Обжариваем лук и фарш на очень раскаленной сковороде, можно раздельно и затем соединить. Добавляем помидоры, чеснок, все специи и доводим до кипения. В конце бросаем нарезанный базилик.
- Макароны отвариваем 8 – 10 минут в большом количестве подсоленной воды.
- Готовим соус бешамель: сливочное масло растапливаем, добавляем муку и обжариваем ее на среднем огне 1 – 2 минуты так, чтобы не пригорело, постоянно помешивая. Вливаем молоко, специи, доводим до кипения.
- В жаростойкий сосуд первым выкладываем соус бешамель, затем творог, после макароны, соус бешамель, творог, томатный соус с мясом, макароны, бешамель и творог. Запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.
Приятного аппетита!