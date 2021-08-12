Одним из самых известных блюд сериала стал лимонный пирог с меренгой. Именно его Бри не могла разделить с другой домохозяйкой – Кэтрин Мейфэр.

Основа этого пирога – нежное песочное тесто, которое прекрасно сочетается с лимонной начинкой, а довершением лакомства является прекрасная меренга.

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Нет ничего лучше чашки чая в сочетании с ароматной выпечкой. Летом особенно хочется попробовать пикантные, но одновременно нежные сладости.

Рецепт лимонного пирога с меренгой

Время: 1 час

Порций: 4

Невероятная выпечка / Фото Martha Stewart

Ингредиенты

Для теста:

210 грамм муки;

1 яйцо.

Начинка:

4 желтка;

цедра 1 лимона;

сок из 2 лимонов;

300 миллилитров воды;

120 грамм кукурузного крахмала;

300 граммов сахара,

70 граммов масла.

Меренга:

4 белка;

170 грамм сахара.

Приготовление:

Холодное масло растираем с мукой в ​​мелкую крошку, добавляем сюда 1 яйцо и замешиваем песочное тесто. Оставляем его в холодильнике минимум на полчаса. Для кисло-лимонной начинки смешиваем воду, сахар, лимонную цедру и крахмал. Варим на медленном огне до густоты и добавляем желтки с маслом. Тесто ставим в духовую печь на 25 минут при 180 градусах. Для меренги берем белки и взбиваем их с сахаром до появления густой пены.

Когда тесто испечется, даем ему остыть до комнатной температуры. После этого выкладываем на него начинку, а сверху меренгу и с помощью ложки делаем рисунок. Ставим пирог на 10-15 минут в духовку до появления золотого цвета на меренге.