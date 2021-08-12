Однією із найвідоміших страв серіалу став лимонний пиріг із меренгою. Саме його Брі не могла поділити з іншою домогосподаркою – Кетрін Мейфер.
Основа цього пирога – ніжне пісочне тісто, яке чудово поєднується із лимонною начинкою, а довершенням смаколика є чудова меренга.
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Немає нічого кращого за чашку чаю у поєднанні із запашною випічкою. Влітку особливо хочеться скуштувати пікантні, але водночас ніжні солодощі.
Рецепт лимонного пирога із меренгою
Час: 1 година
Порцій: 4
Неймовірна випічка / Фото Martha Stewart
Інгредієнти
Для тіста:
- 210 грам муки;
- 1 яйце.
Начинка:
- 4 жовтки;
- цедра 1 лимону;
- сік з 2 лимонів;
- 300 мілілітрів води;
- 120 грам кукурудзяного крохмалю;
- 300 грамів цукру;
- 70 грамів масла.
Меренга:
- 4 білки;
- 170 грам цукру.
Приготування:
- Холодне масло розтираємо з мукою в дрібну крихту, додаємо сюди 1 яйце та замішуємо пісочне тісто. Залишаємо його у холодильнику мінімум на півгодини.
- Для кисло-лимонної начинки змішуємо воду, цукор, лимонну цедру і крохмаль. Варимо на повільному вогні до густоти та додаємо жовтки з маслом.
- Тісто ставимо у духову піч на 25 хвилин при 180 градусах.
- Для меренги беремо білки й збиваємо її з цукром до появи густої піни.
- Коли тісто спечеться, даємо йому охолонути до кімнатної температури. Після цього викладаємо на нього начинку, а зверху меренгу і за допомогою ложки робимо малюнок.
- Ставимо пиріг на 10-15 хвилин у духовку до появи золотого кольору на мерензі.