Однією із найвідоміших страв серіалу став лимонний пиріг із меренгою. Саме його Брі не могла поділити з іншою домогосподаркою – Кетрін Мейфер.

Основа цього пирога – ніжне пісочне тісто, яке чудово поєднується із лимонною начинкою, а довершенням смаколика є чудова меренга.

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Немає нічого кращого за чашку чаю у поєднанні із запашною випічкою. Влітку особливо хочеться скуштувати пікантні, але водночас ніжні солодощі.

Час: 1 година

Порцій: 4

Неймовірна випічка / Фото Martha Stewart

Інгредієнти

Для тіста:

Начинка:

Меренга:

Приготування:

Кілька секретів

Для вдалого пісочного тіста не замішуйте його понад 2 хвилин. Обов’язково варто охолодити тісто, а температура у кімнаті, де готується тісто, також повинна бути помірна.

Для меренги важливо відокремити білок від жовтка так, щоб жодна крапля жовтка не потрапила в білки. Віночки для міксера мають бути сухими та прохолодними. Ідеальна меренга не потерпить швидкості, розмішування білків потрібно почати із мінімальної швидкості. Це необхідно для того, щоб маса наситилася киснем.