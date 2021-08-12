Однією із найвідоміших страв серіалу став лимонний пиріг із меренгою. Саме його Брі не могла поділити з іншою домогосподаркою – Кетрін Мейфер.

Основа цього пирога – ніжне пісочне тісто, яке чудово поєднується із лимонною начинкою, а довершенням смаколика є чудова меренга.

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Немає нічого кращого за чашку чаю у поєднанні із запашною випічкою. Влітку особливо хочеться скуштувати пікантні, але водночас ніжні солодощі.

Рецепт лимонного пирога із меренгою

Час: 1 година
Порцій: 4

Неймовірна випічка / Фото Martha Stewart

Інгредієнти

Для тіста:

  • 210 грам муки;
  • 1 яйце.

Начинка:

  • 4 жовтки;
  • цедра 1 лимону;
  • сік з 2 лимонів;
  • 300 мілілітрів води;
  • 120 грам кукурудзяного крохмалю;
  • 300 грамів цукру;
  • 70 грамів масла.

Меренга:

  • 4 білки;
  • 170 грам цукру.

Приготування:

  1. Холодне масло розтираємо з мукою в дрібну крихту, додаємо сюди 1 яйце та замішуємо пісочне тісто. Залишаємо його у холодильнику мінімум на півгодини.
  2. Для кисло-лимонної начинки змішуємо воду, цукор, лимонну цедру і крохмаль. Варимо на повільному вогні до густоти та додаємо жовтки з маслом.
  3. Тісто ставимо у духову піч на 25 хвилин при 180 градусах.
  4. Для меренги беремо білки й збиваємо її з цукром до появи густої піни.
  5. Коли тісто спечеться, даємо йому охолонути до кімнатної температури. Після цього викладаємо на нього начинку, а зверху меренгу і за допомогою ложки робимо малюнок.
  6. Ставимо пиріг на 10-15 хвилин у духовку до появи золотого кольору на мерензі.