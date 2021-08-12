Рецепт идеальной хозяйки: кисло-сладкий лимонный пирог из сериала "Отчаянные домохозяйки"
Источник:24 канал
Любимый сериал миллионов "Отчаянные домохозяйки" стал известным не только из-за интересного сюжета, но и благодаря красивому быту и любви к персонажам. Одной из них была идеальная хозяйка Бри Ван де Камп. Она обожала готовить, а ее рецепты все называли просто невероятными.
Одним из самых известных блюд сериала стал лимонный пирог с меренгой. Именно его Бри не могла разделить с другой домохозяйкой – Кэтрин Мейфэр.
Основа этого пирога – нежное песочное тесто, которое прекрасно сочетается с лимонной начинкой, а довершением лакомства является прекрасная меренга.
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Нет ничего лучше чашки чая в сочетании с ароматной выпечкой. Летом особенно хочется попробовать пикантные, но одновременно нежные сладости.
Рецепт лимонного пирога с меренгой
Время: 1 час
Порций: 4
Невероятная выпечка / Фото Martha Stewart
Ингредиенты
Для теста:
- 210 грамм муки;
- 1 яйцо.
Начинка:
- 4 желтка;
- цедра 1 лимона;
- сок из 2 лимонов;
- 300 миллилитров воды;
- 120 грамм кукурузного крахмала;
- 300 граммов сахара,
- 70 граммов масла.
Меренга:
- 4 белка;
- 170 грамм сахара.
Приготовление:
- Холодное масло растираем с мукой в мелкую крошку, добавляем сюда 1 яйцо и замешиваем песочное тесто. Оставляем его в холодильнике минимум на полчаса.
- Для кисло-лимонной начинки смешиваем воду, сахар, лимонную цедру и крахмал. Варим на медленном огне до густоты и добавляем желтки с маслом.
- Тесто ставим в духовую печь на 25 минут при 180 градусах.
- Для меренги берем белки и взбиваем их с сахаром до появления густой пены.
Когда тесто испечется, даем ему остыть до комнатной температуры. После этого выкладываем на него начинку, а сверху меренгу и с помощью ложки делаем рисунок.
- Ставим пирог на 10-15 минут в духовку до появления золотого цвета на меренге.
Несколько секретов
Для удачного песочного теста не замешивайте его более 2 минут. Обязательно стоит охладить тесто, а температура в комнате, где готовится тесто, также должна быть умеренная.
Для меренги важно отделить белок от желтка так, чтобы ни одна капля желтка не попала в белки. Венчики для миксера должны быть сухими и прохладными. Идеальная меренга не потерпит скорости, размешивания белков нужно начать с минимальной скорости. Это необходимо для того, чтобы масса насытилась кислородом.