Рецепт идеальной хозяйки: кисло-сладкий лимонный пирог из сериала "Отчаянные домохозяйки"

12 августа 2021 , 21:35
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Источник:

24 канал

Любимый сериал миллионов "Отчаянные домохозяйки" стал известным не только из-за интересного сюжета, но и благодаря красивому быту и любви к персонажам. Одной из них была идеальная хозяйка Бри Ван де Камп. Она обожала готовить, а ее рецепты все называли просто невероятными.

Одним из самых известных блюд сериала стал лимонный пирог с меренгой. Именно его Бри не могла разделить с другой домохозяйкой – Кэтрин Мейфэр.

Основа этого пирога – нежное песочное тесто, которое прекрасно сочетается с лимонной начинкой, а довершением лакомства является прекрасная меренга.

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Нет ничего лучше чашки чая в сочетании с ароматной выпечкой. Летом особенно хочется попробовать пикантные, но одновременно нежные сладости.

Рецепт лимонного пирога с меренгой

Время: 1 час
Порций: 4

Невероятная выпечка / Фото Martha Stewart

Ингредиенты

Для теста:

  • 210 грамм муки;
  • 1 яйцо.

Начинка:

  • 4 желтка;
  • цедра 1 лимона;
  • сок из 2 лимонов;
  • 300 миллилитров воды;
  • 120 грамм кукурузного крахмала;
  • 300 граммов сахара,
  • 70 граммов масла.

Меренга:

  • 4 белка;
  • 170 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Холодное масло растираем с мукой в ​​мелкую крошку, добавляем сюда 1 яйцо и замешиваем песочное тесто. Оставляем его в холодильнике минимум на полчаса.
  2. Для кисло-лимонной начинки смешиваем воду, сахар, лимонную цедру и крахмал. Варим на медленном огне до густоты и добавляем желтки с маслом.
  3. Тесто ставим в духовую печь на 25 минут при 180 градусах.
  4. Для меренги берем белки и взбиваем их с сахаром до появления густой пены.
    Когда тесто испечется, даем ему остыть до комнатной температуры. После этого выкладываем на него начинку, а сверху меренгу и с помощью ложки делаем рисунок.
  5. Ставим пирог на 10-15 минут в духовку до появления золотого цвета на меренге.

Несколько секретов

Для удачного песочного теста не замешивайте его более 2 минут. Обязательно стоит охладить тесто, а температура в комнате, где готовится тесто, также должна быть умеренная.

Для меренги важно отделить белок от желтка так, чтобы ни одна капля желтка не попала в белки. Венчики для миксера должны быть сухими и прохладными. Идеальная меренга не потерпит скорости, размешивания белков нужно начать с минимальной скорости. Это необходимо для того, чтобы масса насытилась кислородом.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська