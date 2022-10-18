Имбирные пряники отлично подойдут для вечеринки на Геловине. Они не только вкусные, но и очень "страшные" и тематические. Вы с легкостью можете привлечь к их формированию даже самых молодых детей и превратить приготовление в игру.

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Для айсинга вы можете приобрести уже готовые смеси или воспользоваться сахарными цветными карандашами.

Рецепт имбирных пряников на Геловин

Время: от 8 часов

от 8 часов Порции: 18 – 20 пряников

Ингредиенты:

– 500 граммов сахара;

– 200 граммов кипятка;

– 200 граммов сливочного масла;

– 2 чайные ложки молотой корицы;

– 1 чайная ложка сухого имбиря;

– половина чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка меда (по желанию);

– 800 – 900 граммов пшеничной муки.

Приготовление:

Для приготовления сиропа сахар высыпаем в кастрюльку с толстым дном, среднего размера. Кладем на умеренный огонь, ниже среднего. Когда сахар начнет топиться – начинайте его помешивать. Он может засохнуть, но через пару минут помешивая все расплавится.

Вскипятите воду. Когда сахар расплавился и стал темного янтарного цвета – снимите кастрюльку с огня и постоянно помешивая (осторожно!) влейте кипяток.

Кладем снова на умеренный огонь кастрюлю, помешиваем до полного растворения сахара. Добавляем в сироп масло, размешиваем до растворения масла.

Всыпаем специи, соль и соду, перемешиваем. По желанию добавляем мед и выключаем огонь. Охлаждаем сироп до комнатной температуры.

Охлажденный сироп пропустите через сито, добавьте яйцо и перемешайте. Двумя частями введите 800 граммов муки.

На поверхность всыпьте 2 столовых ложки муки и выложите из миски тесто. Вымешайте тесто и добавьте еще половину столовой ложки муки. Тесто должно остаться пластичное, слегка будет липнуть в руки, но это так и должно быть.

Важно! Готовое тесто в холодильнике может храниться до 1 месяца, в морозильнике – до 3-х месяцев. Чтобы поверхность пряников была идеально ровная снизу – выпекайте их на силиконовом или тефлоновом коврике.

Тесто кладем в пакет и отправляем в холодильник на ночь.

Готовое тесто разделите на две части, одну часть разделите на две. Раскатайте на пергаменте слегка присыпанной мукой до толщины 4 – 5 миллиметров.

Вырежьте формами пряники, выложите на противень застеленный силиконовым ковриком или пергаментом для выпечки.

Выпекайте пряники в разогретой до 180 градусов духовке 9 – 10 минут.

Готовым пряникам даем полностью охладиться и украшаем готовым айсингом. Раскрашенным пряникам дайте ночь подсохнуть.

Приятного тебе аппетита!