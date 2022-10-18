Готовимся к Геловину: рецепт имбирных пряников
18 октября 2022 , 15:05Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Традиционно ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире празднуют Геловин. Дети вместе с родителями выпекают вкусное печенье и вместе раскрашивают сахарным айсингом, готовят страшные тыквы-фонари и просматривают тематические мультфильмы или кино.
Имбирные пряники отлично подойдут для вечеринки на Геловине. Они не только вкусные, но и очень "страшные" и тематические. Вы с легкостью можете привлечь к их формированию даже самых молодых детей и превратить приготовление в игру.
Читайте также Рецепт куриных голеней в беконе, идеально подходящих для застолья с семьей или друзьями
Для айсинга вы можете приобрести уже готовые смеси или воспользоваться сахарными цветными карандашами.
Рецепт имбирных пряников на Геловин
- Время: от 8 часов
- Порции: 18 – 20 пряников
– 500 граммов сахара;
– 200 граммов кипятка;
– 200 граммов сливочного масла;
– 2 чайные ложки молотой корицы;
– 1 чайная ложка сухого имбиря;
– половина чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка меда (по желанию);
– 800 – 900 граммов пшеничной муки.
Приготовление:
- Для приготовления сиропа сахар высыпаем в кастрюльку с толстым дном, среднего размера. Кладем на умеренный огонь, ниже среднего. Когда сахар начнет топиться – начинайте его помешивать. Он может засохнуть, но через пару минут помешивая все расплавится.
- Вскипятите воду. Когда сахар расплавился и стал темного янтарного цвета – снимите кастрюльку с огня и постоянно помешивая (осторожно!) влейте кипяток.
- Кладем снова на умеренный огонь кастрюлю, помешиваем до полного растворения сахара. Добавляем в сироп масло, размешиваем до растворения масла.
- Всыпаем специи, соль и соду, перемешиваем. По желанию добавляем мед и выключаем огонь. Охлаждаем сироп до комнатной температуры.
- Охлажденный сироп пропустите через сито, добавьте яйцо и перемешайте. Двумя частями введите 800 граммов муки.
- На поверхность всыпьте 2 столовых ложки муки и выложите из миски тесто. Вымешайте тесто и добавьте еще половину столовой ложки муки. Тесто должно остаться пластичное, слегка будет липнуть в руки, но это так и должно быть.
- Тесто кладем в пакет и отправляем в холодильник на ночь.
- Готовое тесто разделите на две части, одну часть разделите на две. Раскатайте на пергаменте слегка присыпанной мукой до толщины 4 – 5 миллиметров.
- Вырежьте формами пряники, выложите на противень застеленный силиконовым ковриком или пергаментом для выпечки.
- Выпекайте пряники в разогретой до 180 градусов духовке 9 – 10 минут.
- Готовым пряникам даем полностью охладиться и украшаем готовым айсингом. Раскрашенным пряникам дайте ночь подсохнуть.
Приятного тебе аппетита!