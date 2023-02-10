Каннелони – это итальянская паста, которая готовится по принципу лазаньи, но гораздо более оригинальна. Длинные трубочки из теста нужно нафаршировать выбранной начинкой, полить соусом и запечь в духовке.

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Мы приготовили рецепт канелони с мясной начинкой. Такие точно понравятся каждому, ведь куриное мясо не только сочное, но и диетическое.

Рецепт канелони с курятиной

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного фарша;

– 2 пачки канелони;

– 2 луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– морковь;

– 2 стебля сельдерея;

– сладкий перец;

– 400 граммов консервированных томатов;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая паприка;

– чили по желанию;

– 100 граммов моцареллы;

– 100 граммов сулугуни;

– 50 – 60 граммов пармезана;

– оливковое масло.

Для соуса Бешамель:

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 литра молока;

– 3 столовые ложки муки;

– мускатный орех;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Все овощи нарезаем на тонкие полоски, а затем на кубики. Чеснок также мелко рубим ножом.

На оливковом масле обжариваем лук до золотистого цвета, затем добавляем на 30 секунд чеснок и сразу – сельдерей. Тушим.

Через некоторое время добавляем морковь и перец, сдабриваем специями и накрываем крышкой. Готовим на медленном огне, пока овощи не станут мягкими.

Добавляем к овощам фарш и все специи.

Выливаем консервированные томаты и тушим под крышкой. Всегда пробуйте болоньезе по вкусу, если нужно – добавляем больше специй. Откладываем соус на бок, чтобы остывать.

Для Бешамеля растапливаем масло, добавляем туда муку и маленькими порциями добавляем молоко. Высыпаем мускатный орех, соль и перец. Соус нужно постоянно помешивать. Взбивать венчиком, чтобы не было комочков муки. Можно процедить сквозь сито, если все же появились комочки.

Натираем весь творог и часть смешиваем с фаршем (соусом Болоньезе), начиняем им пасту канелони. Это можно сделать либо маленькой ложечкой, либо кулинарным шприцем.

На дно противень добавляем немного соуса бешамель и тогда начинены канелони. Сверху заливаем горячим соусом бешамель и творогом.

Запекаем под фольгой 30 минут при 170 – 180 градусах и еще 10 минут без фольги. Время зависит от духовки.

В процессе выпечки, можете прижимать верхний слой канелони, чтобы он был погружен в соус.

Приятного аппетита!