Каннелони – это итальянская паста, которая готовится по принципу лазаньи, но гораздо более оригинальна. Длинные трубочки из теста нужно нафаршировать выбранной начинкой, полить соусом и запечь в духовке.
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Мы приготовили рецепт канелони с мясной начинкой. Такие точно понравятся каждому, ведь куриное мясо не только сочное, но и диетическое.
Рецепт канелони с курятиной
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Все овощи нарезаем на тонкие полоски, а затем на кубики. Чеснок также мелко рубим ножом.
- На оливковом масле обжариваем лук до золотистого цвета, затем добавляем на 30 секунд чеснок и сразу – сельдерей. Тушим.
- Через некоторое время добавляем морковь и перец, сдабриваем специями и накрываем крышкой. Готовим на медленном огне, пока овощи не станут мягкими.
- Добавляем к овощам фарш и все специи.
- Выливаем консервированные томаты и тушим под крышкой. Всегда пробуйте болоньезе по вкусу, если нужно – добавляем больше специй. Откладываем соус на бок, чтобы остывать.
- Для Бешамеля растапливаем масло, добавляем туда муку и маленькими порциями добавляем молоко. Высыпаем мускатный орех, соль и перец. Соус нужно постоянно помешивать. Взбивать венчиком, чтобы не было комочков муки. Можно процедить сквозь сито, если все же появились комочки.
- Натираем весь творог и часть смешиваем с фаршем (соусом Болоньезе), начиняем им пасту канелони. Это можно сделать либо маленькой ложечкой, либо кулинарным шприцем.
- На дно противень добавляем немного соуса бешамель и тогда начинены канелони. Сверху заливаем горячим соусом бешамель и творогом.
- Запекаем под фольгой 30 минут при 170 – 180 градусах и еще 10 минут без фольги. Время зависит от духовки.
- В процессе выпечки, можете прижимать верхний слой канелони, чтобы он был погружен в соус.
Приятного аппетита!