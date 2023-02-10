Канелоні - це італійська паста, яка готується за принципом лазаньї, але набагато оригінальніша. Довгі трубочки з тіста потрібно нафарширувати обраною начинкою, полити соусом та запекти в духовці.
Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному
Ми підготували рецепт канелоні з м'ясною начинкою. Такі точно сподобаються кожному, адже куряче м'ясо не тільки соковите, а й дієтичне.
Рецепт канелоні з курятиною
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Всі овочі нарізаємо на тоненькі смужки, а потім на кубики. Часник також дрібно січемо ножем.
- На оливковій олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо на 30 секунд часник і одразу - селеру. Тушкуємо.
- Через деякий час додаємо моркву та перець, присмачуємо спеціями і накриваємо кришкою. Готуємо на повільному вогні доки овочі не стануть м'якими.
- Додаємо до овочів фарш і всі спеції.
- Виливаємо консервовані томати і тушкуємо під кришкою. Завжди пробуйте болоньєзе на смак, якщо потрібно – додаємо більше спецій. Відкладаємо соус на бік, щоб вистигав.
- Для Бешамелю розтоплюємо масло, додаємо туди борошно і маленькими порціями додаємо молоко. Висипаємо мускатний горіх, сіль та перець. Соус потрібно постійно помішувати. Збивати вінчиком, шоб не було грудочок борошна. Можна процідити крізь сито, якщо все ж з'явилися грудочки.
- Натираємо весь сир і частину змішуємо із фаршем (соусом Болоньєзе), начиняємо ним пасту канелоні. Це можна зробити або маленькою ложечкою, або ж кулінарним шприцом.
- На дно деко додаємо трохи соусу бешамель і тоді начинені канелоні. Зверху заливаємо гарячим соусом бешамель і сиром.
- Запікаємо під фольгою 30 хвилин при 170 – 180 градусах та ще 10 хвилин без фольги. Час залежить від духовки.
- У процесі випікання, можете притискати верхній шар канелоні, щоб він був занурений у соус.
Смачного!