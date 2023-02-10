Канелоні - це італійська паста, яка готується за принципом лазаньї, але набагато оригінальніша. Довгі трубочки з тіста потрібно нафарширувати обраною начинкою, полити соусом та запекти в духовці.

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Ми підготували рецепт канелоні з м'ясною начинкою. Такі точно сподобаються кожному, адже куряче м'ясо не тільки соковите, а й дієтичне.

Рецепт канелоні з курятиною

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого фаршу;

– 2 пачки канелоні;

– 2 цибулини;

– 4 зубчики часнику;

– морква;

– 2 стебла селери;

– солодкий перець;

– 400 грамів консервованих томатів;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелена паприка;

– чилі за бажанням;

– 100 грамів моцарели;

– 100 грамів сулугуні;

– 50 – 60 грамів пармезану;

– оливкова олія.

Для соусу Бешамель:

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 літра молока;

– 3 столові ложки борошна;

– мускатний горіх;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Всі овочі нарізаємо на тоненькі смужки, а потім на кубики. Часник також дрібно січемо ножем.

На оливковій олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо на 30 секунд часник і одразу - селеру. Тушкуємо.

Через деякий час додаємо моркву та перець, присмачуємо спеціями і накриваємо кришкою. Готуємо на повільному вогні доки овочі не стануть м'якими.

Додаємо до овочів фарш і всі спеції.

Виливаємо консервовані томати і тушкуємо під кришкою. Завжди пробуйте болоньєзе на смак, якщо потрібно – додаємо більше спецій. Відкладаємо соус на бік, щоб вистигав.

Для Бешамелю розтоплюємо масло, додаємо туди борошно і маленькими порціями додаємо молоко. Висипаємо мускатний горіх, сіль та перець. Соус потрібно постійно помішувати. Збивати вінчиком, шоб не було грудочок борошна. Можна процідити крізь сито, якщо все ж з'явилися грудочки.

Натираємо весь сир і частину змішуємо із фаршем (соусом Болоньєзе), начиняємо ним пасту канелоні. Це можна зробити або маленькою ложечкою, або ж кулінарним шприцом.

На дно деко додаємо трохи соусу бешамель і тоді начинені канелоні. Зверху заливаємо гарячим соусом бешамель і сиром.

Запікаємо під фольгою 30 хвилин при 170 – 180 градусах та ще 10 хвилин без фольги. Час залежить від духовки.

У процесі випікання, можете притискати верхній шар канелоні, щоб він був занурений у соус.

Смачного!