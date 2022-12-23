Фокача – традиционный хлеб, популярный в Италии. Его готовят на дрожжевой основе с добавлением различных специй, сухих трав и ингредиентов. Наиболее популярны оливки, орегано, вяленые томаты, каперсы, пармезан.
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Украинский шеф-повар Александр Громлюк поделился с читателями рецептом домашней фокачи, которую вы с легкостью приготовите буквально через час.
Рецепт фокачи с травами и семенами подсолнечника
- Время: 65 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В миску с просеянной мукой добавляем свежие дрожжи, растительное масло и теплую воду. Замешиваем эластичное и однородное тесто. Накрываем слоем пищевой пленки и отправляем на 20-30 минут в теплое место.
- Разогреваем духовку до 200 – 220 градусов.
- Готовое тесто раскладываем на противень, пальцами тянем его к краям.
- Посыпаем сверху сухими травами и специями, семенами подсолнечника, солью и отправляем в духовку на 20 – 25 минут.
- Готовый хлеб рвем руками на кусочки или разрезаем ножом и подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!