Фокача – традиційний хліб популярний в Італії. Його готують на дріжджовій основі з додаванням різноманітних спецій, сухих трав та інгредієнтів. Найпопулярнішими є оливки, орегано, в'ялені томати, каперси, пармезан.

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Український шеф-кухар Олександр Громлюк поділився з читачами рецептом домашньої фокачі, яку ви з легкістю приготуєте буквально за годину.

Рецепт фокачі з травами та насінням соняшника

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 10 грамів свіжих дріжджів;

– 15 грамів солі;

– 250 грамів теплої води;

– 50 грамів оливкової олії;

– спеції;

– 30 грамів насіння соняшника.

Приготування:

У миску з просіяним борошном додаємо свіжі дріжджі, олію та теплу воду. Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Накриваємо шаром харчової плівки та відправляємо на 20 – 30 хвилин у тепле місце.

Розігріваємо духовку до 200 – 220 градусів.

Готове тісто розкладаємо на деко, пальцями тягнемо його до країв.

Посипаємо зверху сухими травами і спеціями, насінням соняшника, сіллю та відправляємо в духовку на 20 – 25 хвилин.

Готовий хліб рвемо руками на шматочки, або розрізаємо ножем та подаємо до столу.

Смачного!