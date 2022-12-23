Без лишних трудностей: рецепт итальянской фокачи

Если вы еще ни разу не готовите фокачу дома – самое время, а рецептом поделился известный шеф-повар.

Фокача – традиционный хлеб, популярный в Италии. Его готовят на дрожжевой основе с добавлением различных специй, сухих трав и ингредиентов. Наиболее популярны оливки, орегано, вяленые томаты, каперсы, пармезан.

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Украинский шеф-повар Александр Громлюк поделился с читателями рецептом домашней фокачи, которую вы с легкостью приготовите буквально через час.

Рецепт фокачи с травами и семенами подсолнечника

Время: 65 минут

65 минут Порции: 1

– 500 граммов пшеничной муки высшего сорта;– 10 граммов свежих дрожжей;– 15 граммов соли;– 250 граммов теплой воды;– 50 граммов оливкового масла;– специи;– 30 граммов семян подсолнечника.

Приготовление:

В миску с просеянной мукой добавляем свежие дрожжи, растительное масло и теплую воду. Замешиваем эластичное и однородное тесто. Накрываем слоем пищевой пленки и отправляем на 20-30 минут в теплое место.

Разогреваем духовку до 200 – 220 градусов.

Готовое тесто раскладываем на противень, пальцами тянем его к краям.

Посыпаем сверху сухими травами и специями, семенами подсолнечника, солью и отправляем в духовку на 20 – 25 минут.

Готовый хлеб рвем руками на кусочки или разрезаем ножом и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!