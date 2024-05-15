Его божественный аромат поразит каждого: готовим варенье из лепестков роз

В начале лета с появлением первых цветков роз можно начинать делать вкусное варенье. Лучшее лакомство получается из чайных роз.

Стоит отметить, что из покупных роз делать варенье нельзя. Ведь их часто опрыскивают ядохимикатами.

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Используйте только домашние цветы. Варенье из розы полезно для сердца и сосудов, помогает при простуде и уменьшает зубную боль, если намазать его на десны. Также такое лакомство нормализует пищеварение и снижает вероятность развития язвы желудка.

Варенье из лепестков роз

Время : 40 минут + 6 часов

: 40 минут + 6 часов Порций: 4

– 100 граммов лепестков розовых или красных роз;– щепотка лимонной кислоты;– 500 граммов сахара.

Приготовление:

На лепестках роз надо обрезать белую часть, которой они крепятся. Далее тщательно промойте, обдайте кипятком и замочите в холодной воде на 15 минут. Просушите лепестки, после чего смешайте их с лимонной кислотой и третью сахара. Оставьте на 6 часов. Через 6 часов оставшийся сахар залейте водой и доведите до кипения. Варите сироп 3 – 4 минуты, снимая пену. В сироп высыпьте лепестки с сахаром. Варите варенье примерно 15 минут, пока лепестки не станут мягкими. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закройте крышками.