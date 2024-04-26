Готовить его не очень трудно. Однако на вкус такой пирог будет незабываемым.

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Рецепт торта "Глаза царицы"

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Для белого теста взбейте белки до крепкой пены, добавьте остальные ингредиенты и аккуратно перемешайте.
  2. Для темного теста желтки взбейте с сахаром до белого цвета. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты перемешайте.
  3. Смажьте противень маслом и застелите бумагой для выпекания. На противень поочередно выложите светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешайте вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Дайте бисквиту остыть.
  4. Для крема отварите 2 стакана молока, добавьте сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу охладите, после чего смешайте с мягким маслом. Кофе заварите в кипятке, добавьте сахар, перемешайте и дайте остыть.
  5. Приготовьте желе.
  6. Корж разрежьте на две части. Один бисквитный корж намажьте половиной крема. Затем на бисквитные коржи выложите крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выложите застывшее желе.
  7. Остальной крем вылейте на желе. Накройте торт другим коржом.
  8. В довершение покройте торт глазурью и посыпьте орехами. Поставьте в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.