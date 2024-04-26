Готовить его не очень трудно. Однако на вкус такой пирог будет незабываемым.
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Рецепт торта "Глаза царицы"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Для белого теста взбейте белки до крепкой пены, добавьте остальные ингредиенты и аккуратно перемешайте.
- Для темного теста желтки взбейте с сахаром до белого цвета. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты перемешайте.
- Смажьте противень маслом и застелите бумагой для выпекания. На противень поочередно выложите светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешайте вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Дайте бисквиту остыть.
- Для крема отварите 2 стакана молока, добавьте сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу охладите, после чего смешайте с мягким маслом. Кофе заварите в кипятке, добавьте сахар, перемешайте и дайте остыть.
- Приготовьте желе.
- Корж разрежьте на две части. Один бисквитный корж намажьте половиной крема. Затем на бисквитные коржи выложите крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выложите застывшее желе.
- Остальной крем вылейте на желе. Накройте торт другим коржом.
- В довершение покройте торт глазурью и посыпьте орехами. Поставьте в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.