Варто зазначити, що з покупних троянд робити варення не можна. Адже їх часто обприскують отрутохімікатами.

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Використовуйте тільки домашні квіти. Варення з троянди корисне для серця і судин, допомагає при застуді та зменшує зубний біль, якщо намазати його на ясна. Також такі ласощі нормалізують травлення і знижують ймовірність розвитку виразки шлунка.

Варення з пелюсток троянд

Час : 40 хвилин + 6 годин

: 40 хвилин + 6 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів пелюсток рожевих або червоних троянд;

– дрібка лимонної кислоти;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

На пелюстках троянд треба обрізати білу частину, якою вони кріпляться. Далі ретельно промийте, обдайте окропом та замочіть у холодній воді на 15 хвилин. Просушіть пелюстки, після чого змішайте їх з лимонною кислотою і третиною цукру. Залиште на 6 годин. Через 6 годин решту цукру залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть сироп 3 – 4 хвилини, знімаючи піну. У сироп висипте пелюстки з цукром. Варіть варення приблизно 15 хвилин, поки пелюстки не стануть м'якими. Готове варення розлийте по стерильних банках і закрийте кришками.

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