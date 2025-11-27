Салати з пекінською капустою виходять легкими та збалансованими, пише 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. З нею можна швидко зібрати перекус, просту вечерю або святкову закуску.

Як приготувати салат з пекінської капусти та яблука?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– пів качана пекінської капусти;

– 1 морква;

– 1 яблуко;

– чверть цибулини;

– 4 мариновані огірки;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Приготування:

Тонко наріжте капусту, покладіть її у більшу миску, приправте сіллю та перцем і перемішайте. Очистіть моркву, яблуко, цибулю та огірок. Натріть їх на крупній тертці та додайте в миску з капустою. Додайте майонез і ретельно перемішайте.

Як приготувати салат з крабовими паличками та пекінською капустою?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 качан пекінської капусти;

– 7 крабових паличок;

– пів банки консервованої кукурудзи;

– 70 грамів сухариків;

– майонез до смаку;

– сіль до смаку.

Приготування:

Пекінську капусту нашаткуйте тонкими смужками. Крабові палички поріжте невеликими шматочками. Додайте кукурудзу, сухарики та сіль. Заправте майонезом і перемішайте перед самою подачею, щоб сухарики залишилися хрусткими.

Як приготувати салат з курячим філе та пекінською капустою?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів пекінської капусти;

– 100 грамів болгарського перцю;

– 100 грамів огірків;

– 15 грамів кропу;

– 20 грамів лимона;

– 50 грамів сметани 15%;

– 20 грамів французької гірчиці;

– 150 грамів курячого філе;

– сухий часник, паприка, сіль.

Приготування:

Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку. Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками. Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником. Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів. Заправте салат соусом та добре перемішайте.

