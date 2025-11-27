Салати з пекінською капустою виходять легкими та збалансованими, пише 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. З нею можна швидко зібрати перекус, просту вечерю або святкову закуску.

Цікаво Це придумав геній: салат зі шпротами, який в десять разів кращий за звичні бутерброди

Як приготувати салат з пекінської капусти та яблука?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– пів качана пекінської капусти;
– 1 морква;
– 1 яблуко;
– чверть цибулини;
– 4 мариновані огірки;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.

Салат з пекінської капусти

Швидко та смачно / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Тонко наріжте капусту, покладіть її у більшу миску, приправте сіллю та перцем і перемішайте.
  2. Очистіть моркву, яблуко, цибулю та огірок.
  3. Натріть їх на крупній тертці та додайте в миску з капустою.
  4. Додайте майонез і ретельно перемішайте.

Як приготувати салат з крабовими паличками та пекінською капустою?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 качан пекінської капусти;
– 7 крабових паличок;
– пів банки консервованої кукурудзи;
– 70 грамів сухариків;
– майонез до смаку;
– сіль до смаку.

Готуємо салат з крабовими паличками: дивіться відео

Приготування:

  1. Пекінську капусту нашаткуйте тонкими смужками.
  2. Крабові палички поріжте невеликими шматочками.
  3. Додайте кукурудзу, сухарики та сіль.
  4. Заправте майонезом і перемішайте перед самою подачею, щоб сухарики залишилися хрусткими.

Як приготувати салат з курячим філе та пекінською капустою?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 150 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів болгарського перцю;
– 100 грамів огірків;
– 15 грамів кропу;
– 20 грамів лимона;
– 50 грамів сметани 15%;
– 20 грамів французької гірчиці;
– 150 грамів курячого філе;
– сухий часник, паприка, сіль.

Як легко зробити святковий салат: відео

Приготування:

  1. Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку.
  2. Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками.
  3. Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником.
  4. Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів.
  5. Заправте салат соусом та добре перемішайте.

Які ще салати варто спробувати?