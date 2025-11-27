Салати з пекінською капустою виходять легкими та збалансованими, пише 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. З нею можна швидко зібрати перекус, просту вечерю або святкову закуску.
Цікаво Це придумав геній: салат зі шпротами, який в десять разів кращий за звичні бутерброди
Як приготувати салат з пекінської капусти та яблука?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– пів качана пекінської капусти;
– 1 морква;
– 1 яблуко;
– чверть цибулини;
– 4 мариновані огірки;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Швидко та смачно / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Тонко наріжте капусту, покладіть її у більшу миску, приправте сіллю та перцем і перемішайте.
- Очистіть моркву, яблуко, цибулю та огірок.
- Натріть їх на крупній тертці та додайте в миску з капустою.
- Додайте майонез і ретельно перемішайте.
Як приготувати салат з крабовими паличками та пекінською капустою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 качан пекінської капусти;
– 7 крабових паличок;
– пів банки консервованої кукурудзи;
– 70 грамів сухариків;
– майонез до смаку;
– сіль до смаку.
Готуємо салат з крабовими паличками: дивіться відео
Приготування:
- Пекінську капусту нашаткуйте тонкими смужками.
- Крабові палички поріжте невеликими шматочками.
- Додайте кукурудзу, сухарики та сіль.
- Заправте майонезом і перемішайте перед самою подачею, щоб сухарики залишилися хрусткими.
Як приготувати салат з курячим філе та пекінською капустою?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів болгарського перцю;
– 100 грамів огірків;
– 15 грамів кропу;
– 20 грамів лимона;
– 50 грамів сметани 15%;
– 20 грамів французької гірчиці;
– 150 грамів курячого філе;
– сухий часник, паприка, сіль.
Як легко зробити святковий салат: відео
Приготування:
- Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку.
- Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками.
- Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником.
- Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів.
- Заправте салат соусом та добре перемішайте.
Які ще салати варто спробувати?
- Салат зі шпротами стане відкриттям навіть для досвідчених господинь.
А ще зараз набирає популярності оригінальний
" target="_blank">салат з буряка.