Яблочный пирог на Спаса: старинный рецепт, как готовили наши предки

Чтобы отпраздновать Спаса как следует, предлагаем приготовить старинный рецепт яблочного пирога, точно понравившегося каждому.

Рецепт этого пирога подойдет абсолютно ко всем фруктам или ягодам: можно использовать в качестве яблок, таких слив или персиков. Однако вкуснее всего будет обычно с кислыми яблоками.

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Рецепт яблочного пирога

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– 125 граммов мягкого масла;– 120 граммов сахара;– 2 куриных яйца;– 80 граммов сметаны;– 220 граммов муки;– 8 граммов разрыхлителя для теста;– щепотка соли;– яблоки.

Приготовление:

Масло взбиваем с сахаром и солью, добавляем сахар постепенно.

Добавляем яйца по одному и сметану. В конце высыпаем муку и разрыхлитель.

Выкладываем тесто в форму и украшаем нарезанными ломтиками яблок.

Сверху немного присыпаем сахаром.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 45 минут. По желанию пирог можно дополнительно посыпать сахарной пудрой после охлаждения.

Приятного аппетита!

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