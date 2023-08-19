Яблочный пирог на Спаса: старинный рецепт, как готовили наши предки
19 августа 2023, 12:46Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Чтобы отпраздновать Спаса как следует, предлагаем приготовить старинный рецепт яблочного пирога, точно понравившегося каждому.
Рецепт этого пирога подойдет абсолютно ко всем фруктам или ягодам: можно использовать в качестве яблок, таких слив или персиков. Однако вкуснее всего будет обычно с кислыми яблоками.
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Рецепт яблочного пирога
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 125 граммов мягкого масла;
– 120 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 80 граммов сметаны;
– 220 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя для теста;
– щепотка соли;
– яблоки.
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром и солью, добавляем сахар постепенно.
- Добавляем яйца по одному и сметану. В конце высыпаем муку и разрыхлитель.
- Выкладываем тесто в форму и украшаем нарезанными ломтиками яблок.
- Сверху немного присыпаем сахаром.
- Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 45 минут. По желанию пирог можно дополнительно посыпать сахарной пудрой после охлаждения.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашние круассаны по нашему рецепту.