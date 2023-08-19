Рецепт этого пирога подойдет абсолютно ко всем фруктам или ягодам: можно использовать в качестве яблок, таких слив или персиков. Однако вкуснее всего будет обычно с кислыми яблоками.
Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту
Рецепт яблочного пирога
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром и солью, добавляем сахар постепенно.
- Добавляем яйца по одному и сметану. В конце высыпаем муку и разрыхлитель.
- Выкладываем тесто в форму и украшаем нарезанными ломтиками яблок.
- Сверху немного присыпаем сахаром.
- Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 45 минут. По желанию пирог можно дополнительно посыпать сахарной пудрой после охлаждения.
Приятного аппетита!