Рецепт цього пирога підійде абсолютно до всіх фруктів чи ягід: можна використати як яблука, такі сливи чи персики. Проте найсмачніше буде звичайно з кислими яблуками.

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Рецепт яблучного пирога

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Масло збиваємо з цукром та сіллю, цукор додаємо поступово.
  • Додаємо яйця по одному та сметану. Вкінці висипаємо борошно та розпушувач.
  • Викладаємо тісто у форму і прикрашаємо нарізаними скибками яблук.
  • Зверху трішки присипаємо цукром.
  • Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 45 хвилин. За бажанням пиріг можна додатково посипати цукровою пудрою після охолодження.

Смачного!