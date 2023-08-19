Рецепт цього пирога підійде абсолютно до всіх фруктів чи ягід: можна використати як яблука, такі сливи чи персики. Проте найсмачніше буде звичайно з кислими яблуками.

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Рецепт яблучного пирога

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 125 грамів м'якого масла;

– 120 грамів цукру;

– 2 курячих яйця;

– 80 грамів сметани;

– 220 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача для тіста;

– дрібка солі;

– яблука.

Приготування:

Масло збиваємо з цукром та сіллю, цукор додаємо поступово.

Додаємо яйця по одному та сметану. Вкінці висипаємо борошно та розпушувач.

Викладаємо тісто у форму і прикрашаємо нарізаними скибками яблук.

Зверху трішки присипаємо цукром.

Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 45 хвилин. За бажанням пиріг можна додатково посипати цукровою пудрою після охолодження.

Смачного!

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