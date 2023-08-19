Рецепт цього пирога підійде абсолютно до всіх фруктів чи ягід: можна використати як яблука, такі сливи чи персики. Проте найсмачніше буде звичайно з кислими яблуками.
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Рецепт яблучного пирога
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Масло збиваємо з цукром та сіллю, цукор додаємо поступово.
- Додаємо яйця по одному та сметану. Вкінці висипаємо борошно та розпушувач.
- Викладаємо тісто у форму і прикрашаємо нарізаними скибками яблук.
- Зверху трішки присипаємо цукром.
- Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 45 хвилин. За бажанням пиріг можна додатково посипати цукровою пудрою після охолодження.
Смачного!