Вместо яблок к пирогу можно выбрать груши, сливы или другие любимые ягоды или фрукты (можно замороженные), все равно получится классно.

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Такой пирог прекрасно подходит с черным или травяным чаем и шариком мороженого. Попытайтесь, вы не пожалеете!

Рецепт яблочного пирога

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 4 – 5 яблок;

– 360 граммов пшеничной муки;

– 160 граммов мягкого сливочного масла;

– 2 куриных яйца;

– 200 граммов сахара + 100 граммов для посыпки;

– 250 граммов молока;

– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста;

– 200 граммов орехов;

– 15 грамм молотой корицы.

Приготовление:

Взбиваем масло с сахаром и по одному добавляем яйца, каждый раз взбиваем миксером.

Муку смешиваем с разрыхлителем и в три раза добавляем к масляной смеси (мука-мука).

Яблоки очищаем и нарезаем произвольными кусочками. Можно выбирать яблоки разных сортов и разного размера. Так один кусочек пропечется лучше, другой будет немного хрустящий.

Орехи обжариваем и смешиваем со 100 г сахара и корицей.

В форму для запекания, смазанную маслом и обсыпанную мукой, выкладываем немного теста, затем яблоки, посыпаем щедро орешками в сахаре и корице. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты.

Запекаем все при 160 градусах примерно полтора часа. Время зависит от того, какую форму вы приняли. Если после этого времени пирог не будет румян, подкручиваем температуру и выпекаем еще 10 минут.

Готовый яблочный пирог охлаждаем и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!