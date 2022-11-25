Замість яблук до пирога можна обрати груші, сливи чи інші улюблені ягоди, чи фрукти (можна заморожені), все одно вийде класно.

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Такий пиріг чудово смакує з чорним чи трав’яним чаєм та кулькою морозива. Спробуйте, ви не пожалкуєте!

Рецепт яблучного пирога

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 4 – 5 яблук;

– 360 грамів пшеничного борошна;

– 160 грамів м'якого вершкового масла;

– 2 курячих яйця;

– 200 грамів цукру + 100 грамів для посипки;

– 250 грамів молока;

– 2 чайні ложки розпушувача для тіста;

– 200 грамів горіхів;

– 15 грамів меленої кориці.

Приготування:

Збиваємо масло з цукром та по одному додаємо яйця, щоразу збиваємо міксером.

Борошно змішуємо з розпушувачем і в три рази додаємо до масляної суміші (борошно-молоко-борошно-молоко-борошно).

Яблука очищуємо і нарізаємо довільними шматочками. Можна обирати яблука різних сортів і різного розміру. Так один шматочок пропечеться краще, інший буде трішки хрумкий.

Горіхи обсмажуємо і змішуємо зі 100 грамами цукру та корицею.

У форму для запікання, змазану маслом та обсипану борошном, викладаємо трішки тіста, потім яблука, посипаємо щедро горішками в цукрі і кориці. Повторюємо доки не закінчаться інгредієнти.

Запікаємо все при 160 градусах приблизно півтори години. Час залежить від того, яку форму ви взяли. Якщо після цього часу пиріг не буде рум'яний, підкручуємо температуру і випікаємо ще 10 хвилин.

Готовий яблучний пиріг охолоджуємо і подаємо до столу.

Смачного!