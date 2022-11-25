Замість яблук до пирога можна обрати груші, сливи чи інші улюблені ягоди, чи фрукти (можна заморожені), все одно вийде класно.
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Такий пиріг чудово смакує з чорним чи трав’яним чаєм та кулькою морозива. Спробуйте, ви не пожалкуєте!
Рецепт яблучного пирога
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Збиваємо масло з цукром та по одному додаємо яйця, щоразу збиваємо міксером.
- Борошно змішуємо з розпушувачем і в три рази додаємо до масляної суміші (борошно-молоко-борошно-молоко-борошно).
- Яблука очищуємо і нарізаємо довільними шматочками. Можна обирати яблука різних сортів і різного розміру. Так один шматочок пропечеться краще, інший буде трішки хрумкий.
- Горіхи обсмажуємо і змішуємо зі 100 грамами цукру та корицею.
- У форму для запікання, змазану маслом та обсипану борошном, викладаємо трішки тіста, потім яблука, посипаємо щедро горішками в цукрі і кориці. Повторюємо доки не закінчаться інгредієнти.
- Запікаємо все при 160 градусах приблизно півтори години. Час залежить від того, яку форму ви взяли. Якщо після цього часу пиріг не буде рум'яний, підкручуємо температуру і випікаємо ще 10 хвилин.
- Готовий яблучний пиріг охолоджуємо і подаємо до столу.
Смачного!