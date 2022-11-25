Выпечка на скорую руку: рецепт яблочного пирога с орешками
25 ноября 2022 , 11:31Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Планируете на выходных пригласить друзей или съездить в родные? Угостите их яблочным пирогом с орешками. Рецепт настолько прост и элементарен, что с ним справится даже ребенок.
Вместо яблок к пирогу можно выбрать груши, сливы или другие любимые ягоды или фрукты (можно замороженные), все равно получится классно.
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Такой пирог прекрасно подходит с черным или травяным чаем и шариком мороженого. Попытайтесь, вы не пожалеете!
Рецепт яблочного пирога
- Время: 1 час 40 минут
- Порции: 8
– 4 – 5 яблок;
– 360 граммов пшеничной муки;
– 160 граммов мягкого сливочного масла;
– 2 куриных яйца;
– 200 граммов сахара + 100 граммов для посыпки;
– 250 граммов молока;
– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста;
– 200 граммов орехов;
– 15 грамм молотой корицы.
Приготовление:
- Взбиваем масло с сахаром и по одному добавляем яйца, каждый раз взбиваем миксером.
- Муку смешиваем с разрыхлителем и в три раза добавляем к масляной смеси (мука-мука).
- Яблоки очищаем и нарезаем произвольными кусочками. Можно выбирать яблоки разных сортов и разного размера. Так один кусочек пропечется лучше, другой будет немного хрустящий.
- Орехи обжариваем и смешиваем со 100 г сахара и корицей.
- В форму для запекания, смазанную маслом и обсыпанную мукой, выкладываем немного теста, затем яблоки, посыпаем щедро орешками в сахаре и корице. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты.
- Запекаем все при 160 градусах примерно полтора часа. Время зависит от того, какую форму вы приняли. Если после этого времени пирог не будет румян, подкручиваем температуру и выпекаем еще 10 минут.
- Готовый яблочный пирог охлаждаем и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!