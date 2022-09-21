Сентябрьский хит: готовим яблочную шарлотку

Осень – идеальное время для приготовления вкусных яблочных пирогов. Самым вкусным будет шарлотка, ведь готовить ее легко, просто и быстро.

Одним из самых популярных вариантов осенней выпечки является яблочная шарлотка. На рынках и в крупных магазинах большой ассортимент яблок по умеренным ценам, и по ним, вы с легкостью за час приготовите домашнюю шарлотку.

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Она отлично подойдет к кофе или чаю, к компоту или под бокал игристого.

Рецепт яблочной шарлотки

Время: 1 час

1 час Порции: 6

– 4 – 5 средних яблок;– 4 куриных яйца;– 150 граммов сахара;– 200 граммов пшеничной муки;– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;– ваниль (по желанию).

Приготовление:

Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Сбейте яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом и разровняйте тесто.

Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут, до хорошей золотистой корочки.

Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.

Приятного тебе аппетита!