Сентябрьский хит: готовим яблочную шарлотку
21 сентября 2022 , 13:54Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Осень – идеальное время для приготовления вкусных яблочных пирогов. Самым вкусным будет шарлотка, ведь готовить ее легко, просто и быстро.
Одним из самых популярных вариантов осенней выпечки является яблочная шарлотка. На рынках и в крупных магазинах большой ассортимент яблок по умеренным ценам, и по ним, вы с легкостью за час приготовите домашнюю шарлотку.
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Она отлично подойдет к кофе или чаю, к компоту или под бокал игристого.
Рецепт яблочной шарлотки
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты на форму 24 сантиметра:
– 4 – 5 средних яблок;
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;
– ваниль (по желанию).
Приготовление:
- Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Сбейте яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
- Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом и разровняйте тесто.
- Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут, до хорошей золотистой корочки.
- Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.
Приятного тебе аппетита!