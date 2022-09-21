Сентябрьский хит: готовим яблочную шарлотку

21 сентября 2022 , 13:54
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Осень – идеальное время для приготовления вкусных яблочных пирогов. Самым вкусным будет шарлотка, ведь готовить ее легко, просто и быстро.

Одним из самых популярных вариантов осенней выпечки является яблочная шарлотка. На рынках и в крупных магазинах большой ассортимент яблок по умеренным ценам, и по ним, вы с легкостью за час приготовите домашнюю шарлотку.

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Она отлично подойдет к кофе или чаю, к компоту или под бокал игристого.

Рецепт яблочной шарлотки

  • Время: 1 час
  • Порции: 6

Ингредиенты на форму 24 сантиметра:
– 4 – 5 средних яблок;
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;
– ваниль (по желанию).

Приготовление:

  • Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Сбейте яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
  • Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом и разровняйте тесто.
  • Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут, до хорошей золотистой корочки.
  • Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак