Однією з найпопулярніших варіантів осінньої випічки є яблучна шарлотка. На ринках та у великих магазинах великий асортимент яблук за помірними цінами, і з них, ви з легкістю за годину приготуєте домашню шарлотку.
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Вона відмінно підійде до кави чи чаю, до компоту або під келих ігристого.
Рецепт яблучної шарлотки
- Час: 1 година
- Порції: 6
Приготування:
- Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- ️Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.
- ️Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.
- ️Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.
- Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.
Смачного!