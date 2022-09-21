Однією з найпопулярніших варіантів осінньої випічки є яблучна шарлотка. На ринках та у великих магазинах великий асортимент яблук за помірними цінами, і з них, ви з легкістю за годину приготуєте домашню шарлотку.

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Вона відмінно підійде до кави чи чаю, до компоту або під келих ігристого.

Рецепт яблучної шарлотки

Час: 1 година

1 година Порції: 6



Інгредієнти на форму 24 сантиметри:

– 4 – 5 середніх яблук;

– 4 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;

– ваніль (за бажанням).

Приготування:

Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

️Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.

️Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.

️Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.

Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.

Смачного!