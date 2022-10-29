Сырники – одно из любимых блюд украинцев. Их можно готовить как из свежего творога, так и использовать вчерашний. Дополнением станут изюм, клюква, шоколадные дропсы, или яблоки.

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Их обычно подают к столу со сметаной, домашним вареньем или нарезкой свежих фруктов. Сырники прекрасно подойдут к завтраку, а еще их можно заморозить и использовать, когда вздумается.

Рецепт яблочных сырников

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Домашний кисло-молочный сыр отожмите от лишней сыворотки, если он слишком влажный.
  • Яблоки очистите от кожуры и семян. Мякоть нарежьте мелким кубиком.
  • Смешайте творог, яблоко, сахар, муку, корицу и яйцо. Сформируйте колбаску и нарежьте ее, чтобы получились одинаковые сырники.
  • Обрушите их в муке и сформируйте одинаковые сырники.
  • Обжаривайте их на маленьком огне под крышкой в 2 приема: первый раз с каждой стороны до появления корочки, второй раз чуть меньше по времени, также с обеих сторон, чтобы внутри все прогрелось.
  • Такие сырники можно есть как холодными, так и горячими.

Приятного тебе аппетита!