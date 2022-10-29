Сырники – одно из любимых блюд украинцев. Их можно готовить как из свежего творога, так и использовать вчерашний. Дополнением станут изюм, клюква, шоколадные дропсы, или яблоки.
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Их обычно подают к столу со сметаной, домашним вареньем или нарезкой свежих фруктов. Сырники прекрасно подойдут к завтраку, а еще их можно заморозить и использовать, когда вздумается.
Рецепт яблочных сырников
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Домашний кисло-молочный сыр отожмите от лишней сыворотки, если он слишком влажный.
- Яблоки очистите от кожуры и семян. Мякоть нарежьте мелким кубиком.
- Смешайте творог, яблоко, сахар, муку, корицу и яйцо. Сформируйте колбаску и нарежьте ее, чтобы получились одинаковые сырники.
- Обрушите их в муке и сформируйте одинаковые сырники.
- Обжаривайте их на маленьком огне под крышкой в 2 приема: первый раз с каждой стороны до появления корочки, второй раз чуть меньше по времени, также с обеих сторон, чтобы внутри все прогрелось.
- Такие сырники можно есть как холодными, так и горячими.
Приятного тебе аппетита!