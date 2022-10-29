Сирники – одна з улюблених страв українців. Їх можна готувати як зі свіжого сиру, так і використати вчорашній. Доповненням стануть родзинки, журавлина, шоколадні дропси, або ж яблука.

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Їх зазвичай подають до столу зі сметаною, домашнім варенням, або нарізкою свіжих фруктів. Сирники чудово підійдуть до сніданку, а ще їх можна заморозити та використовувати коли заманеться.

Рецепт яблучних сирників

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кисло-молочного сиру;

– 2 яблука;

– 1 куряче яйце;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

_ 30 грамів цукру;

– мелена кориця;

– олія для обсмажування.

Приготування:

Домашній кисло-молочний сир відіжміть від зайвої сироватки, якщо він надто вологий.

Яблука очистіть від шкірки та насіння. М'якоть наріжте дрібним кубиком.

Змішайте домашній сир, яблуко, цукор, борошно, корицю і яйце. Сформуйте "ковбаску" та наріжте її, щоб вийшли однакові сирники.

Обваляйте їх у борошні й сформуйте однакові сирники.

Обсмажуйте їх на маленькому вогні під кришкою у 2 прийоми: перший раз з кожного боку до появи скориночки, другий раз трохи менше по часу, також з обох боків, шоб в середині все прогрілося.

Такі сирники можна їсти як холодними, так і гарячими.

Смачного!