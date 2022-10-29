Сирники – одна з улюблених страв українців. Їх можна готувати як зі свіжого сиру, так і використати вчорашній. Доповненням стануть родзинки, журавлина, шоколадні дропси, або ж яблука.
Читайте також Апетитний Геловін: 3 швидкі страви із курятини, які вразять гостей
Їх зазвичай подають до столу зі сметаною, домашнім варенням, або нарізкою свіжих фруктів. Сирники чудово підійдуть до сніданку, а ще їх можна заморозити та використовувати коли заманеться.
Рецепт яблучних сирників
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Домашній кисло-молочний сир відіжміть від зайвої сироватки, якщо він надто вологий.
- Яблука очистіть від шкірки та насіння. М'якоть наріжте дрібним кубиком.
- Змішайте домашній сир, яблуко, цукор, борошно, корицю і яйце. Сформуйте "ковбаску" та наріжте її, щоб вийшли однакові сирники.
- Обваляйте їх у борошні й сформуйте однакові сирники.
- Обсмажуйте їх на маленькому вогні під кришкою у 2 прийоми: перший раз з кожного боку до появи скориночки, другий раз трохи менше по часу, також з обох боків, шоб в середині все прогрілося.
- Такі сирники можна їсти як холодними, так і гарячими.
Смачного!