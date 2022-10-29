Таких вы еще не пробовали: рецепт яблочных сырников от Ярославского
29 октября 2022 , 13:19Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями проверенным рецептом сырников с яблоками. Повар уверяет, что они станут вашими любимыми.
Сырники – одно из любимых блюд украинцев. Их можно готовить как из свежего творога, так и использовать вчерашний. Дополнением станут изюм, клюква, шоколадные дропсы, или яблоки.
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Их обычно подают к столу со сметаной, домашним вареньем или нарезкой свежих фруктов. Сырники прекрасно подойдут к завтраку, а еще их можно заморозить и использовать, когда вздумается.
Рецепт яблочных сырников
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 300 граммов кисло-молочного сыра;
– 2 яблока;
– 1 куриное яйцо;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
_ 30 граммов сахара;
– молотая корица;
– масло для обжаривания.
Приготовление:
- Домашний кисло-молочный сыр отожмите от лишней сыворотки, если он слишком влажный.
- Яблоки очистите от кожуры и семян. Мякоть нарежьте мелким кубиком.
- Смешайте творог, яблоко, сахар, муку, корицу и яйцо. Сформируйте колбаску и нарежьте ее, чтобы получились одинаковые сырники.
- Обрушите их в муке и сформируйте одинаковые сырники.
- Обжаривайте их на маленьком огне под крышкой в 2 приема: первый раз с каждой стороны до появления корочки, второй раз чуть меньше по времени, также с обеих сторон, чтобы внутри все прогрелось.
- Такие сырники можно есть как холодными, так и горячими.
Приятного тебе аппетита!