Таких вы еще не пробовали: рецепт яблочных сырников от Ярославского

29 октября 2022 , 13:19
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями проверенным рецептом сырников с яблоками. Повар уверяет, что они станут вашими любимыми.

Сырники – одно из любимых блюд украинцев. Их можно готовить как из свежего творога, так и использовать вчерашний. Дополнением станут изюм, клюква, шоколадные дропсы, или яблоки.

Читайте также Аппетитный Хэллоуин: 3 быстрых блюда из курятины, которые поразят гостей

Их обычно подают к столу со сметаной, домашним вареньем или нарезкой свежих фруктов. Сырники прекрасно подойдут к завтраку, а еще их можно заморозить и использовать, когда вздумается.

Рецепт яблочных сырников

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов кисло-молочного сыра;
– 2 яблока;
– 1 куриное яйцо;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
_ 30 граммов сахара;
– молотая корица;
– масло для обжаривания.

Приготовление:

  • Домашний кисло-молочный сыр отожмите от лишней сыворотки, если он слишком влажный.
  • Яблоки очистите от кожуры и семян. Мякоть нарежьте мелким кубиком.
  • Смешайте творог, яблоко, сахар, муку, корицу и яйцо. Сформируйте колбаску и нарежьте ее, чтобы получились одинаковые сырники.
  • Обрушите их в муке и сформируйте одинаковые сырники.
  • Обжаривайте их на маленьком огне под крышкой в 2 приема: первый раз с каждой стороны до появления корочки, второй раз чуть меньше по времени, также с обеих сторон, чтобы внутри все прогрелось.
  • Такие сырники можно есть как холодными, так и горячими.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак