Кабачковый рулет – отличное решение как для праздничного стола, так и для обыденного. Ведь его можно красиво нарезать и выложить на тарелку или подать большими кусками в гарнир из картофеля или мясного блюда.

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Рецепт кабачкового рулета достаточно простой, не затратный. Начинку можно менять, делать острым или нежным – без чеснока.

Рецепт кабачкового рулета

Время: 1 час (2 часа в холодильнике)

1 час (2 часа в холодильнике) Порции: 6 – 8 человек

Ингредиенты:

– 500 – 550 граммов кабачка;

– 3 куриных яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 4 столовые ложки муки с горкой;

– 1/3 чайной ложки соды;

– соль;

– черный молотый перец.

Для начинки:

– 2 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;

– 2 помидора;

– 3 – 4 шампиньоны;

– свежий укроп;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.

Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.

Выпекайте кабачковый корж 30 минут.

Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.

Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.

Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.

Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.

Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного тебе аппетита!