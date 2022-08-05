Кабачковый рулет – отличное решение как для праздничного стола, так и для обыденного. Ведь его можно красиво нарезать и выложить на тарелку или подать большими кусками в гарнир из картофеля или мясного блюда.
Читайте также Готовимся к зиме: рецепт пикантных кабачков из карри
Рецепт кабачкового рулета достаточно простой, не затратный. Начинку можно менять, делать острым или нежным – без чеснока.
Рецепт кабачкового рулета
- Время: 1 час (2 часа в холодильнике)
- Порции: 6 – 8 человек
Приготовление:
- Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.
- Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.
- Выпекайте кабачковый корж 30 минут.
- Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
- Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.
- Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.
- Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.
- Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного тебе аппетита!