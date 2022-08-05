Кабачковий рулет – відмінне рішення як для святкового столу, так і для буденного. Адже його можна красиво нарізати та викласти на таріль, або подати великими шматками до гарніру з картоплі або м'ясної страви.

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Рецепт кабачкового рулету доволі простий, не затратний. Начинку для страви можна змінювати, робити гострим або ніжним – без часнику.

Рецепт кабачкового рулету

Час: 1 година (2 години в холодильнику)

1 година (2 години в холодильнику) Порції: 6 – 8 осіб

Інгредієнти:

– 500 – 550 грамів кабачка;

– 3 курячих яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 4 столові ложки борошна з гіркою;

– 1/3 чайної ложки соди;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для начинки:

– 2 плавлених сирки;

– 2 зубчики часнику;

– 4 столові ложки сметани або майонезу;

– 2 помідори;

– 3 – 4 печериці;

– свіжий кріп;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Натріть кабачки на грубій тертці та посоліть. Залишіть їх на 10 хвилин, щоб стік зайвий сік.

Окремо збийте курячі яйця зі сметаною та додайте віджатий кабачок. Всипте борошно, соду та перемішайте тісто.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Вкрийте деко пергаментом для випікання та вилийте тісто. Рівномірно розрівняйте його ложкою.

Випікайте кабачковий корж 30 хвилин.

Дістаньте деко з духовки і відразу пергамент з тістом перекладіть на поверхню, під низ покладіть силіконовий коврик або дощечку, щоб готове кабачкове тісто охололо.

️Для начинки змішайте натерті плавлені сирки, вичавіть часник, додайте подрібнений кріп. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Не забудьте заправити все майонезом або сметаною.

Наріжте помідори довільними шматочками, а нарізані скибками печериці окремо підсмажте на сковорідці.

Кабачковий корж змастіть сирною начинкою, викладіть помідори і гриби.

Скручуємо все в рулет і відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!