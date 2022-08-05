Кабачковий рулет – відмінне рішення як для святкового столу, так і для буденного. Адже його можна красиво нарізати та викласти на таріль, або подати великими шматками до гарніру з картоплі або м'ясної страви.
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Рецепт кабачкового рулету доволі простий, не затратний. Начинку для страви можна змінювати, робити гострим або ніжним – без часнику.
Рецепт кабачкового рулету
- Час: 1 година (2 години в холодильнику)
- Порції: 6 – 8 осіб
Приготування:
- Натріть кабачки на грубій тертці та посоліть. Залишіть їх на 10 хвилин, щоб стік зайвий сік.
- Окремо збийте курячі яйця зі сметаною та додайте віджатий кабачок. Всипте борошно, соду та перемішайте тісто.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Вкрийте деко пергаментом для випікання та вилийте тісто. Рівномірно розрівняйте його ложкою.
- Випікайте кабачковий корж 30 хвилин.
- Дістаньте деко з духовки і відразу пергамент з тістом перекладіть на поверхню, під низ покладіть силіконовий коврик або дощечку, щоб готове кабачкове тісто охололо.
- ️Для начинки змішайте натерті плавлені сирки, вичавіть часник, додайте подрібнений кріп. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Не забудьте заправити все майонезом або сметаною.
- Наріжте помідори довільними шматочками, а нарізані скибками печериці окремо підсмажте на сковорідці.
- Кабачковий корж змастіть сирною начинкою, викладіть помідори і гриби.
- Скручуємо все в рулет і відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.
Смачного!