Нежный как пух: готовим кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами

Остались кабачки, и вы не знаете, что из них приготовить? Попытайтесь удивить родных и воспользуйтесь рецептом кабачкового рулета с нежной начинкой из плавленых сырков, помидоров и шампиньонов.

Кабачковый рулет – отличное решение как для праздничного стола, так и для обыденного. Ведь его можно красиво нарезать и выложить на тарелку или подать большими кусками в гарнир из картофеля или мясного блюда.

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Рецепт кабачкового рулета достаточно простой, не затратный. Начинку можно менять, делать острым или нежным – без чеснока.

Рецепт кабачкового рулета

Время: 1 час (2 часа в холодильнике)

1 час (2 часа в холодильнике) Порции: 6 – 8 человек

– 500 – 550 граммов кабачка;– 3 куриных яйца;– 2 столовые ложки сметаны;– 4 столовые ложки муки с горкой;– 1/3 чайной ложки соды;– соль;– черный молотый перец.– 2 плавленых сырка;– 2 зубчика чеснока;– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;– 2 помидора;– 3 – 4 шампиньоны;– свежий укроп;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.

Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.

Выпекайте кабачковый корж 30 минут.

Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.

Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.

Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.

Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.

Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного тебе аппетита!