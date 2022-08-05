Нежный как пух: готовим кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами
5 августа 2022 , 12:05Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Остались кабачки, и вы не знаете, что из них приготовить? Попытайтесь удивить родных и воспользуйтесь рецептом кабачкового рулета с нежной начинкой из плавленых сырков, помидоров и шампиньонов.
Кабачковый рулет – отличное решение как для праздничного стола, так и для обыденного. Ведь его можно красиво нарезать и выложить на тарелку или подать большими кусками в гарнир из картофеля или мясного блюда.
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Рецепт кабачкового рулета достаточно простой, не затратный. Начинку можно менять, делать острым или нежным – без чеснока.
Рецепт кабачкового рулета
- Время: 1 час (2 часа в холодильнике)
- Порции: 6 – 8 человек
– 500 – 550 граммов кабачка;
– 3 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– 1/3 чайной ложки соды;
– соль;
– черный молотый перец.
Для начинки:
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;
– 2 помидора;
– 3 – 4 шампиньоны;
– свежий укроп;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.
- Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.
- Выпекайте кабачковый корж 30 минут.
- Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
- Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.
- Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.
- Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.
- Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного тебе аппетита!