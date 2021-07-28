Талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом настоящей кабачковой икры с овощами. Чтобы приготовить такое блюдо дома, вам нужны сезонные овощи и немного времени.
На самом деле процесс приготовления икры довольно прост, нужно порезать овощи кубиками и тушить до готовности.
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Кабачковая икра прекрасно подойдет к мясным или рыбным блюдам, или же ее можно есть с хлебом.
Рецепт кабачковой икры
- Время: 45 минут
- Порции: 3 – 4
- Тщательно помойте овощи, почистите от семян и плодоножек.
Скриншот из видео
- Кабачки нарежьте средним кубиком, а морковь, болгарский перец и грибы – мелким.
Скриншот из видео
- Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками.
- Из перца чили удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими пестиками.
Скриншот из видео
- Чеснок выжмите через пресс, а лук нарежьте мелким кубиком.
- Для приготовления икры в кастрюлю налейте масло и обжарьте все нарезанные ингредиенты для блюда. Посолите по своему вкусу.
Скриншот из видео
- Влейте 100 миллилитров воды и тушите икру на среднем огне 1 – 1,5 часа. Не забывайте помешивать блюдо.
Скриншот из видео
- Добавьте в кабачковую икру укроп, посолите и снимите с плиты. Охладите блюдо.
Скриншот из видео
- По желанию перебейте кабачковую икру блендером. Приятного аппетита!
Рецепт кабачковой икры от Лизы Глинской – видео: