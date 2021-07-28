Талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом настоящей кабачковой икры с овощами. Чтобы приготовить такое блюдо дома, вам нужны сезонные овощи и немного времени.

На самом деле процесс приготовления икры довольно прост, нужно порезать овощи кубиками и тушить до готовности.

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Кабачковая икра прекрасно подойдет к мясным или рыбным блюдам, или же ее можно есть с хлебом.

Рецепт кабачковой икры

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3 – 4
  1. Тщательно помойте овощи, почистите от семян и плодоножек.


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  2. Кабачки нарежьте средним кубиком, а морковь, болгарский перец и грибы – мелким.


    Скриншот из видео
  3. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками.
  4. Из перца чили удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими пестиками.


    Скриншот из видео
  5. Чеснок выжмите через пресс, а лук нарежьте мелким кубиком.
  6. Для приготовления икры в кастрюлю налейте масло и обжарьте все нарезанные ингредиенты для блюда. Посолите по своему вкусу.


    Скриншот из видео
  7. Влейте 100 миллилитров воды и тушите икру на среднем огне 1 – 1,5 часа. Не забывайте помешивать блюдо.


    Скриншот из видео
  8. Добавьте в кабачковую икру укроп, посолите и снимите с плиты. Охладите блюдо.


    Скриншот из видео
  9. По желанию перебейте кабачковую икру блендером. Приятного аппетита!

Рецепт кабачковой икры от Лизы Глинской – видео: