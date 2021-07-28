Талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом настоящей кабачковой икры с овощами. Чтобы приготовить такое блюдо дома, вам нужны сезонные овощи и немного времени.

На самом деле процесс приготовления икры довольно прост, нужно порезать овощи кубиками и тушить до готовности.

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Кабачковая икра прекрасно подойдет к мясным или рыбным блюдам, или же ее можно есть с хлебом.

Рецепт кабачковой икры

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 1, 5 кг кабачков;

– 400 г репчатого лука;

– 400 г болгарского перца;

– 400 г помидоров;

– 300 г моркови;

– 200 г грибов;

– чеснок на ваш вкус;

– перец чили по вашему вкусу;

– 30 мл растительного масла;

– соль на ваш вкус.

Тщательно помойте овощи, почистите от семян и плодоножек.





Скриншот из видео

Кабачки нарежьте средним кубиком, а морковь, болгарский перец и грибы – мелким.





Скриншот из видео

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками. Из перца чили удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими пестиками.





Скриншот из видео

Чеснок выжмите через пресс, а лук нарежьте мелким кубиком. Для приготовления икры в кастрюлю налейте масло и обжарьте все нарезанные ингредиенты для блюда. Посолите по своему вкусу.





Скриншот из видео

Влейте 100 миллилитров воды и тушите икру на среднем огне 1 – 1,5 часа. Не забывайте помешивать блюдо.





Скриншот из видео

Добавьте в кабачковую икру укроп, посолите и снимите с плиты. Охладите блюдо.





Скриншот из видео

По желанию перебейте кабачковую икру блендером. Приятного аппетита!

Рецепт кабачковой икры от Лизы Глинской – видео: