Талановита кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом справжньої кабачкової ікри з овочами. Щоб приготувати таку страву вдома вам потрібні сезонні овочі та трішки часу.

Насправді процес приготування ікри доволі простий, потрібно порізати овочі кубиками та тушкувати до готовності.

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Кабачкова ікра чудово підійде до м'ясних чи рибних страв, або ж її можна їсти з хлібом.

Рецепт кабачкової ікри

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 1, 5 кг кабачків;

– 400 г ріпчастої цибулі;

– 400 г болгарського перцю;

– 400 г помідорів;

– 300 г моркви;

– 200 г грибів;

– часник на ваш смак;

– перець чилі на ваш смак;

– 30 мл рослинної олії;

– сіль на ваш смак.

Ретельно помийте овочі, почистіть від насіння та плодоніжок.





Скріншот з відео

Кабачки наріжте середнім кубиком, а моркву, болгарський перець та гриби – дрібним.





Скріншот з відео

Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку та видаліть насіння. М'якоть наріжте дрібними кубиками. З перцю чилі видаліть насіння, а м'якоть наріжте дрібними маточками.





Скріншот з відео

Часник вичавіть через прес, а цибулю наріжте дрібним кубиком. Для приготування ікри в каструлю налийте олію та обсмажте всі нарізані інгредієнти для страви. Посоліть на свій смак.





Скріншот з відео

Влийте 100 мілілітрів води та тушкуйте ікру на середньому вогні 1 – 1,5 години. Не забувайте помішувати страву.





Скріншот з відео

Додайте до кабачкової ікри кріп, посоліть та змініть страву з плити. Охолодіть страву.





Скріншот з відео

За бажанням перебийте кабачкову ікру блендером. Смачного!

Рецепт кабачкової ікри від Лізи Глінської – відео: