Закуска для семейного застолья: рецепт кабачковой икры на зиму от Лизы Глинской

Какое же застолье без кабачковой икры? Мы подготовили для вас рецепт этого блюда с добавлением сезонных овощей, а специи вы можете добавить на ваш вкус.

Талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом настоящей кабачковой икры с овощами. Чтобы приготовить такое блюдо дома, вам нужны сезонные овощи и немного времени.

На самом деле процесс приготовления икры довольно прост, нужно порезать овощи кубиками и тушить до готовности.

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Кабачковая икра прекрасно подойдет к мясным или рыбным блюдам, или же ее можно есть с хлебом.

Рецепт кабачковой икры

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3 – 4

Тщательно помойте овощи, почистите от семян и плодоножек.





Скриншот из видео

Кабачки нарежьте средним кубиком, а морковь, болгарский перец и грибы – мелким.





Скриншот из видео

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кубиками. Из перца чили удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими пестиками.





Скриншот из видео

Чеснок выжмите через пресс, а лук нарежьте мелким кубиком. Для приготовления икры в кастрюлю налейте масло и обжарьте все нарезанные ингредиенты для блюда. Посолите по своему вкусу.





Скриншот из видео

Влейте 100 миллилитров воды и тушите икру на среднем огне 1 – 1,5 часа. Не забывайте помешивать блюдо.





Скриншот из видео

Добавьте в кабачковую икру укроп, посолите и снимите с плиты. Охладите блюдо.





Скриншот из видео

По желанию перебейте кабачковую икру блендером. Приятного аппетита!

– 1, 5 кг кабачков;– 400 г репчатого лука;– 400 г болгарского перца;– 400 г помидоров;– 300 г моркови;– 200 г грибов;– чеснок на ваш вкус;– перец чили по вашему вкусу;– 30 мл растительного масла;– соль на ваш вкус.

Рецепт кабачковой икры от Лизы Глинской – видео: