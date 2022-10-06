Картофель хасельбек, или по-шведски – это блюдо, которое приобрело популярность в сороковых годах прошлого века, его впервые приготовить в одноименном ресторане Стокгольма.
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Такое блюдо станет вкусным дополнением к любимому стейку или куску красной рыбы. Если вы предпочитаете овощи – отлично, она тоже отлично сочетается со свежими или запеченными, или на гриле.
Рецепт картофеля по-шведски, или хасельбек
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель от грязи. Вы можете очистить ее от кожуры или нет (по желанию). Нарежьте острым ножом между двумя одинаковыми палочками, чтобы не прорезать насквозь. Толщина надрезов 3 – 4 миллиметра.
- Отварите ее в слегка подсоленной воде 15 минут, далее выложите на противень покрытый пергаментным слоем и сбрызните маслом. Запекайте картофель до готовности в разогретой до 240 градусов духовке 10 минут.
- Нарежьте лук тонкими кружочками, замаринуйте в соли, сахаре, уксусе и кипятке. Отставьте на 10 минут и отожмите.
- В отдельной посуде, на паровой бане, выпарьте в три раза смесь уксуса, 4 столовые ложки воды, соли и черного перца. Добавьте желтки и при постоянном помешивании заварите соус. Тонкой струйкой влейте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать соус.
- Добавить сок лимона, горчицу и перемешать.
- На тарелку выложите маринованный лук, между ним полейте соусом голандес и поверх картофеля.
Приятного тебе аппетита!