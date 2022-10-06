Картофель хасельбек, или по-шведски – это блюдо, которое приобрело популярность в сороковых годах прошлого века, его впервые приготовить в одноименном ресторане Стокгольма.

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Такое блюдо станет вкусным дополнением к любимому стейку или куску красной рыбы. Если вы предпочитаете овощи – отлично, она тоже отлично сочетается со свежими или запеченными, или на гриле.

Рецепт картофеля по-шведски, или хасельбек

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 50 граммов масла;

– 50 граммов соленого арахиса.

Для маринованного лука:

– 150 граммов красного лука;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 4 столовые ложки уксуса;

– 100 граммов кипятка.

Для соуса:

– 1 столовая ложка белого винного уксуса;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 4 сырых яичных желтка;

– 250 граммов сливочного масла;

– сок половинки лимона;

– соль;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель от грязи. Вы можете очистить ее от кожуры или нет (по желанию). Нарежьте острым ножом между двумя одинаковыми палочками, чтобы не прорезать насквозь. Толщина надрезов 3 – 4 миллиметра.

Отварите ее в слегка подсоленной воде 15 минут, далее выложите на противень покрытый пергаментным слоем и сбрызните маслом. Запекайте картофель до готовности в разогретой до 240 градусов духовке 10 минут.

Нарежьте лук тонкими кружочками, замаринуйте в соли, сахаре, уксусе и кипятке. Отставьте на 10 минут и отожмите.

В отдельной посуде, на паровой бане, выпарьте в три раза смесь уксуса, 4 столовые ложки воды, соли и черного перца. Добавьте желтки и при постоянном помешивании заварите соус. Тонкой струйкой влейте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать соус.

Добавить сок лимона, горчицу и перемешать.

На тарелку выложите маринованный лук, между ним полейте соусом голандес и поверх картофеля.

Приятного тебе аппетита!