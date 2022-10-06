Картопля хасельбек, або по-шведськи – це страва, яка набула популярності у сорокових роках минулого століття, її вперше приготувати в однойменному ресторані Стокгольма.

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Така страва стане смачним доповненням до улюбленого стейка, або шматка червоної риби. Якщо ви надаєте перевагу овочам – чудово, вона теж відмінно поєднається зі свіжими чи запеченими, або на грилі.

Рецепт картоплі по-шведськи, або хасельбек

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– 50 грамів олії;

– 50 грамів соленого арахісу.

Для маринованої цибулі:

– 150 грамів червоної цибулі;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 4 столові ложки оцту;

– 100 грамів окропу.

Для соусу:

– 1 столова ложка білого винного оцту;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 4 сирі яєчні жовтки;

– 250 грамів вершкового масла;

– сік половинки лимона;

– сіль;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю від бруду. Ви можете очистити її від шкірки, або ні (за бажанням). Наріжте її гострим ножем поміж двома однаковими паличками, щоб не прорізати наскрізь. Товщина надрізів 3 – 4 міліметри.

Відваріть її у злегка підсоленій воді 15 хвилин, далі викладіть на деко вкрите шаром пергаменту та збризніть олією. Запікайте картоплю до готовності в розігрітій до 240 градусів духовці 10 хвилин.

Наріжте цибулю тонкими кружальцями, замаринуйте у солі, цукру, оцті та окропі. Відставте на 10 хвилин та відіжміть.

У окремому посуді, на паровій бані, випарте втричі суміш оцту, 4 столові ложки води, солі та чорного перцю. Додайте жовтки та при постійному помішуванні заваріть соус. Тонкою цівкою влийте розтоплене вершкове масло та продовжуйте вимішувати соус.

Додайте сік лимона, гірчицю та перемішайте.

На тарілку викладіть мариновану цибулю, поміж нею полийте соусом голандес та поверх картоплю.

Смачного!