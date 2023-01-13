Извечная классика украинской кухни – это запеченный картофель с салом. Шеф-повар Николай Люлько решил добавить в блюдо еще пикантный соус из чеснока.

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Картофель с салом подойдет как на обед, так и на ужин. На праздничном столе она станет настоящей королевой, ведь она невероятно вкусна!

Рецепт картофеля с салом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– сало;

– 2 чайные ложки соли;

– пол чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка молотой копченой паприки;

– 2 чайные ложки молотого кориандра;

– 1 чайная ложка выжатого чеснока;

– 5 столовых ложек растительного масла.

Для соуса:

– 100 граммов зеленого лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 200 граммов йогурта;

– пол чайной ложки черного молотого перца;

– пол чайной ложки соли;

– цедра или сок лимона.

Приготовление:

Картофель нарезаем кружочками толщиной 1 – 1,5 сантиметра, сало нарезаем толщиной 3 – 5 миллиметров.

Смазываем картофель в маринаде из чеснока, растительного масла, паприки, кориандра, соли и перца.

Нанизываем ее на шпажки чередуя с салом.

Запекаем на температуре 200 градусов 30 – 40 минут в разогретой духовке.

Пока картофель с салом готовится, смешиваем ингредиенты для соуса: мелко нарезаем зеленый лук, выжимаем чеснок и перемешиваем со специями и йогуртом.

Подаем блюдо с соусом.

Приятного тебе аппетита!