Извечная классика украинской кухни – это запеченный картофель с салом. Шеф-повар Николай Люлько решил добавить в блюдо еще пикантный соус из чеснока.
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Картофель с салом подойдет как на обед, так и на ужин. На праздничном столе она станет настоящей королевой, ведь она невероятно вкусна!
Рецепт картофеля с салом
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Картофель нарезаем кружочками толщиной 1 – 1,5 сантиметра, сало нарезаем толщиной 3 – 5 миллиметров.
- Смазываем картофель в маринаде из чеснока, растительного масла, паприки, кориандра, соли и перца.
- Нанизываем ее на шпажки чередуя с салом.
- Запекаем на температуре 200 градусов 30 – 40 минут в разогретой духовке.
- Пока картофель с салом готовится, смешиваем ингредиенты для соуса: мелко нарезаем зеленый лук, выжимаем чеснок и перемешиваем со специями и йогуртом.
- Подаем блюдо с соусом.
Приятного тебе аппетита!