Одвічна класика української кухні – це запечена картопля з салом. Шеф-кухар Микола Люлько вирішив додати до страви ще пікантний соус з часнику.

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Картопля з салом підійде як на обід, так і на вечерю. На святковому столі вона стане справжньою королевою, адже вона неймовірно смачна!

Рецепт картоплі з салом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Картоплю нарізаємо кружальцями товщиною 1 – 1,5 сантиметра, сало нарізаємо товщиною 3 – 5 міліметрів.
  • Змащуємо картоплю у маринаді з часнику, олії, паприки, коріандру, солі та перцю.
  • Нанизуємо її на шпажки чергуючи з салом.
  • Запікаємо на температурі 200 градусів 30 – 40 хвилин у розігрітій духовці.
  • Доки картопля з салом готується, змішуємо інгредієнти для соусу: дрібно нарізаємо зелену цибулю, вичавлюємо часник та перемішуємо зі спеціями та йогуртом.
  • Подаємо страву з соусом.

Смачного!