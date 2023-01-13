Одвічна класика української кухні – це запечена картопля з салом. Шеф-кухар Микола Люлько вирішив додати до страви ще пікантний соус з часнику.

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Картопля з салом підійде як на обід, так і на вечерю. На святковому столі вона стане справжньою королевою, адже вона неймовірно смачна!

Рецепт картоплі з салом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– сало;

– 2 чайні ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка меленої копченої паприки;

– 2 чайні ложки меленого коріандру;

– 1 чайна ложка вичавленого часнику;

– 5 столових ложок олії.

Для соусу:

– 100 грамів зеленої цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 200 грамів йогурту;

– пів чайної ложки чорного меленого перцю;

– пів чайної ложки солі;

– цедра або сік лимона.

Приготування:

Картоплю нарізаємо кружальцями товщиною 1 – 1,5 сантиметра, сало нарізаємо товщиною 3 – 5 міліметрів.

Змащуємо картоплю у маринаді з часнику, олії, паприки, коріандру, солі та перцю.

Нанизуємо її на шпажки чергуючи з салом.

Запікаємо на температурі 200 градусів 30 – 40 хвилин у розігрітій духовці.

Доки картопля з салом готується, змішуємо інгредієнти для соусу: дрібно нарізаємо зелену цибулю, вичавлюємо часник та перемішуємо зі спеціями та йогуртом.

Подаємо страву з соусом.

Смачного!