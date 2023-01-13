Настоящая украинская еда: готовим картошку с салом

13 января 2023, 15:48
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Николай Люлько

Ну кто же не любит запеченный картофель, да еще с салом. Вкусность, которую научит нас готовить особенно шеф-повар Николай Люлько.

Извечная классика украинской кухни – это запеченный картофель с салом. Шеф-повар Николай Люлько решил добавить в блюдо еще пикантный соус из чеснока.

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Картофель с салом подойдет как на обед, так и на ужин. На праздничном столе она станет настоящей королевой, ведь она невероятно вкусна!

Рецепт картофеля с салом

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– сало;
– 2 чайные ложки соли;
– пол чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка молотой копченой паприки;
– 2 чайные ложки молотого кориандра;
– 1 чайная ложка выжатого чеснока;
– 5 столовых ложек растительного масла.
Для соуса:
– 100 граммов зеленого лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 граммов йогурта;
– пол чайной ложки черного молотого перца;
– пол чайной ложки соли;
– цедра или сок лимона.

Приготовление:

  • Картофель нарезаем кружочками толщиной 1 – 1,5 сантиметра, сало нарезаем толщиной 3 – 5 миллиметров.
  • Смазываем картофель в маринаде из чеснока, растительного масла, паприки, кориандра, соли и перца.
  • Нанизываем ее на шпажки чередуя с салом.

  • Запекаем на температуре 200 градусов 30 – 40 минут в разогретой духовке.
  • Пока картофель с салом готовится, смешиваем ингредиенты для соуса: мелко нарезаем зеленый лук, выжимаем чеснок и перемешиваем со специями и йогуртом.
  • Подаем блюдо с соусом.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак