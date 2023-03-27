Картофельный пирог – это простое и бюджетное блюдо, которое можно приготовить не только из свежего картофеля, но и из вчерашнего пюре.

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Подавайте это блюдо к столу как горячим, так и охлажденным. Начинку можно менять по желанию, грибы заменять курицей или рыбой. Будет вкусно в любом варианте.

Рецепт картофельного пирога

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 600 граммов вчерашнего картофельного пюре;

– 3 столовые ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Для начинки:

– 1 средний репчатый лук;

– 8 – 10 штук шампиньонов;

– 20 граммов сливочного масла;

– 150 – 200 граммов сыра моцарелла;

– соль.

Приготовление:

Нарезаем лук, кубиками грибы, можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога.

На небольшом количестве поджариваем лук, добавляем грибы, подсаливаем, добавляем масло, тушим вместе 5 минут. Натираем сыр.

️Холодное пюре смешиваем с мукой, солью и перцем.

️Форму, диаметром 24 – 26 сантиметра смазываем маслом, маслом смазываем руки и выкладываем картофельное тесто в форму, распределяем его ровно и формируем бортики. Выкладываем начинку, и сверху присыпаем сыром. Сверху выкладываем отложенные грибы как декор.

Выпекаем при 200 градусах 30 минут на среднем уровне. Если духовка сильно жарит сверху, то пеките на нижнем уровне.

️Дайте пирогу полностью остыть и тогда выкладывайте из формы. Если будете есть горячим – с формы не перекладывайте, доставайте прямо из нее.

Приятного аппетита!