Картопляний пиріг – це проста та бюджетна страва, яку можна приготувати не тільки зі свіжої картоплі, а й з вчорашнього пюре.
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Подавайте цю страву до столу як гарячою, так і охолодженою. Начинку можна змінювати за бажанням, гриби заміняти куркою, чи рибою Буде смачно у будь-якому варіанті.
Рецепт картопляного пирога
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- ️Нарізаємо цибулю, кубиками гриби, можна залишити декілька шматочків грибів для прикрашання пирога.
- На невеликій кількості олії підсмажуємо цибулю, додаємо гриби, підсолюємо, додаємо масло, тушкуємо разом 5 хвилин. ️Натираємо сир.
- ️Холодне пюре змішуємо з борошном, сіллю і перцем.
- ️Форму, діаметром 24 – 26 сантиметри змазуємо олією, олією змащуємо руки і викладаємо картопляне тісто в форму, розподіляємо його рівненько і формуємо бортики. Викладаємо начинку, і зверху присипаємо сиром. Зверху викладаємо відкладені гриби, як декор.
- ️Випікаємо при 200 градусах 30 хвилин на середньому рівні. Якщо духовка сильно смажить зверху, то печіть на нижньому рівні.
- ️Дайте пирогу повністю охолонути і тоді викладайте з форми. Якщо будете їсти гарячим – з форми не перекладайте, діставайте прямо з неї.
Смачного!