Что приготовить из вчерашнего пюре – рецепт пирога с грибами
27 марта 2023, 12:21Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
После обеда часто остается картофельное пюре, которое уже неохотно едят дети и взрослые. Не выбрасывать же его? Почему бы не приготовить новое блюдо, которое точно удивит!
Картофельный пирог – это простое и бюджетное блюдо, которое можно приготовить не только из свежего картофеля, но и из вчерашнего пюре.
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Подавайте это блюдо к столу как горячим, так и охлажденным. Начинку можно менять по желанию, грибы заменять курицей или рыбой. Будет вкусно в любом варианте.
Рецепт картофельного пирога
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Нарезаем лук, кубиками грибы, можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога.
- На небольшом количестве поджариваем лук, добавляем грибы, подсаливаем, добавляем масло, тушим вместе 5 минут. Натираем сыр.
- ️Холодное пюре смешиваем с мукой, солью и перцем.
- ️Форму, диаметром 24 – 26 сантиметра смазываем маслом, маслом смазываем руки и выкладываем картофельное тесто в форму, распределяем его ровно и формируем бортики. Выкладываем начинку, и сверху присыпаем сыром. Сверху выкладываем отложенные грибы как декор.
- Выпекаем при 200 градусах 30 минут на среднем уровне. Если духовка сильно жарит сверху, то пеките на нижнем уровне.
- ️Дайте пирогу полностью остыть и тогда выкладывайте из формы. Если будете есть горячим – с формы не перекладывайте, доставайте прямо из нее.
Приятного аппетита!