Чамп – ирландское картофельное пюре, которое готовят с мелко нарезанным зеленым луком и подают с большим количеством сливочного масла.

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Обязательно попробуйте такой вариант гарнира дома, ведь это не только вкусно, но и эффектно на тарелке. А банальный вариант картофельного пюре оставьте на другой день.

Рецепт картофельного пюре

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Картофель чистим, моем и отвариваем в подсоленной воде.
  • Зеленый лук мелко нарезаем, добавляем в молоко и отправляем на огонь. Доводим почти до кипения. Отставляем, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.
  • Готовый картофель измельчаем в пюре, добавляем молоко с луком.
  • Добавляем в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
  • Подавая, разложите пюре по тарелкам, в центре сделайте углубление и добавьте кусочки сливочного масла.

Приятного аппетита!