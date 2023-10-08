Салат с виноградом – это не просто одна из сытных закусок к столу. Он очень питательный и диетический, ведь майонез заменяет заправка на сметане, а копчености – отварная курица.
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Подавайте блюдо как к праздничному столу, так и к обыденному. По желанию можно добавить листики базилика или посыпать зеленым луком.
Рецепт салата из курицы и винограда
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Предварительно отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности. Охлаждаем и нарезаем средними или мелкими кубиками.
- Разрезаем виноград пополам, по желанию достаем косточки.
- Сулугуни нарезаем кубиками или натираем на грубой терке.
- Для соуса смешиваем сметану, горчицу, выжимаем чеснок и добавляем специи.
- Заправляем салат и перемешиваем.
Приятного аппетита!