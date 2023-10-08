Салат с виноградом – это не просто одна из сытных закусок к столу. Он очень питательный и диетический, ведь майонез заменяет заправка на сметане, а копчености – отварная курица.

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Подавайте блюдо как к праздничному столу, так и к обыденному. По желанию можно добавить листики базилика или посыпать зеленым луком.

Рецепт салата из курицы и винограда

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов отварного куриного филе;

– 200 граммов винограда;

– 200 граммов сырого сулугуни;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– соль.

Приготовление:

Предварительно отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности. Охлаждаем и нарезаем средними или мелкими кубиками.

Разрезаем виноград пополам, по желанию достаем косточки.

Сулугуни нарезаем кубиками или натираем на грубой терке.

Для соуса смешиваем сметану, горчицу, выжимаем чеснок и добавляем специи.

Заправляем салат и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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