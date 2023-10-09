Чамп – ірландське картопляне пюре, яке готують із дрібно нарізаною зеленою цибулею та подають з великою кількістю вершкового масла.
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Обов'язкового спробуйте такий варіант гарніру вдома, адже це не тільки смачно, а й ефектно на тарілці. А банальний варіант картопляного пюре залишіть на інший день.
Рецепт картопляного пюре чамп
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Картоплю чистимо, миємо та відварюємо у підсоленій воді.
- Зелену цибулю дрібно нарізаємо, додаємо в молоко і відправляємо на вогонь. Доводимо майже до кипіння. Відставляємо, щоби молоко просочилося ароматами зелені.
- Готову картоплю подрібнюємо в пюре, додаємо молоко з цибулею.
- Додаємо у пюре трохи вершкового масла, сіль та перець.
- Подаючи, розкладіть пюре по тарілках, у центрі зробіть заглиблення та додайте шматочки вершкового масла.
Смачного!