Чамп – ірландське картопляне пюре, яке готують із дрібно нарізаною зеленою цибулею та подають з великою кількістю вершкового масла.

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Обов'язкового спробуйте такий варіант гарніру вдома, адже це не тільки смачно, а й ефектно на тарілці. А банальний варіант картопляного пюре залишіть на інший день.

Рецепт картопляного пюре чамп

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма картоплі;

– пучок зеленої цибулі;

– 350 грамів молока;

– 55 – 100 грамів вершкового масла;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Картоплю чистимо, миємо та відварюємо у підсоленій воді.

Зелену цибулю дрібно нарізаємо, додаємо в молоко і відправляємо на вогонь. Доводимо майже до кипіння. Відставляємо, щоби молоко просочилося ароматами зелені.

Готову картоплю подрібнюємо в пюре, додаємо молоко з цибулею.

Додаємо у пюре трохи вершкового масла, сіль та перець.

Подаючи, розкладіть пюре по тарілках, у центрі зробіть заглиблення та додайте шматочки вершкового масла.

Смачного!

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