За уши не оторвать от тарелки: рецепт ирландского картофельного пюре
9 октября 2023, 10:11Читати новину українською
Источник:Татьяна Юшина
Захотелось удивить родных особым блюдом из будничных продуктов? У нас есть рецепт картофельного пюре, которое точно запомнится – это чамп.
Чамп – ирландское картофельное пюре, которое готовят с мелко нарезанным зеленым луком и подают с большим количеством сливочного масла.
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Обязательно попробуйте такой вариант гарнира дома, ведь это не только вкусно, но и эффектно на тарелке. А банальный вариант картофельного пюре оставьте на другой день.
Рецепт картофельного пюре
- Время: 35 минут
- Порции: 4
– 1,2 килограмма картофеля;
– пучок зеленого лука;
– 350 граммов молока;
– 55 – 100 граммов сливочного масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Картофель чистим, моем и отвариваем в подсоленной воде.
- Зеленый лук мелко нарезаем, добавляем в молоко и отправляем на огонь. Доводим почти до кипения. Отставляем, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.
- Готовый картофель измельчаем в пюре, добавляем молоко с луком.
- Добавляем в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
- Подавая, разложите пюре по тарелкам, в центре сделайте углубление и добавьте кусочки сливочного масла.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить осенний салат с курицей и виноградом.