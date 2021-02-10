Капкейки Красный бархат на День Валентина: рецепт кексов с кремом
Пухлые, нежные и изысканные капкейки "Красный бархат" станут замечательным подарком на День Валентина!
Источник:24 канал
День Валентина традиционно празднуют влюбленные пары 14 февраля. Приготовьте для своей любимой половинки изысканные кексы "Красный бархат" с нежным творожно–масляным кремом – сладкий подарок приготовленный собственноручно понравится каждому.
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Кексы "Красный бархат" легки в приготовлении и не требуют особых навыков в кулинарии. А задекорировать капкейки можно посыпав сверху на крем разнообразные посыпки и шоколадные дропсы.
Приятного аппетита и романтичного вам празднования Дня влюбленных!
Рецепт кексов Красный бархат"
Красный бархат – праздничные кексы с кремом
Как приготовить кексы на День Валентина
- Тщательно просейте все сухие ингредиенты: сахарную пудру, муку и какао, чтобы не было комочков.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите металлические формы для кексов и в каждое отверстие выстелите бумажные формочки.
- Смешайте муку, какао и соль.
- В отдельной миске взбейте сливочное масло с сахаром с помощью миксера, добавьте яйца по одному и продолжайте взбивать. Влейте пищевой краситель и ваниль.
- Сбавьте скорость миксера, всыпьте смесь муки в три этапа, чередуя с добавлением кефира. Продолжайте взбивать на малых оборотах.
- В отдельной миске погасите соду уксусом, добавьте смесь в тесто и взбивайте миксером на средней скорости около 10 секунд.
- Заполните бумажные формочки тестом на ¾ и выпекайте в духовке около 20 минут. Охладите готовые кексы на решетке.
- Взбейте все ингредиенты для глазури, отправьте в кондитерский мешок и выдавите на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой.
- Перед подачей поставьте капкейки на 2 часа в холодильник. Приятного аппетита!
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