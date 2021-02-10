Пухлые, нежные и изысканные капкейки "Красный бархат" станут замечательным подарком на День Валентина!

День Валентина традиционно празднуют влюбленные пары 14 февраля. Приготовьте для своей любимой половинки изысканные кексы "Красный бархат" с нежным творожно–масляным кремом – сладкий подарок приготовленный собственноручно понравится каждому.

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Кексы "Красный бархат" легки в приготовлении и не требуют особых навыков в кулинарии. А задекорировать капкейки можно посыпав сверху на крем разнообразные посыпки и шоколадные дропсы.

Приятного аппетита и романтичного вам празднования Дня влюбленных!

Рецепт кексов Красный бархат"

Ингредиенты для кексов:

– 2,5 стакана муки;

– 2 ст. л какао;

– 1 ч. л соли;

– 1,5 стакана сахара;

– 2 яйца;

– 60 г сливочного масла;

– ½ Ч. л красного гелевого красителя;

– 1 ч. л экстракта ванили;

– 1 стакан кефира;

– 1,5 ч. л соды;

– 2 ч. л уксуса

Для крема:

– 225 г сливочного масла;

– 340 г сливочного сыра;

– 450 г просеянной сахарной пудры;

– 3/4 чайные ложки ванильного экстракта.

Красный бархат – праздничные кексы с кремом

Как приготовить кексы на День Валентина