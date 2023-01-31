По этому рецепту у вас будет настоящая фабрика "Киндер" дома. Готовить популярный десерт очень просто и легко.

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Такие пирожные с бисквитной основой, нежным тающим во рту кремом прекрасно подойдут к утреннему какао, вкусному кофе или компоту. После того как вы приготовите их дома, в магазин больше не ногой.

Рецепт киндер милк слайс

  • Время: 6 часов
  • Порции: 4 штуки

Приготовление:

  • Для бисквита яйцо с сахаром и солью взбиваем миксером в светлую пышную пену. Добавляем мед, ванильный экстракт, молоко, растительное масло и перемешиваем на самых низких оборотах миксера.
  • Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и снова перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.
  • Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом или фольгой и сверху также накрываем фольгой.
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даем полностью остыть.
  • Для начинки желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 15 минут.
  • Желток сочетаем с сахаром, ванильным экстрактом, молоком, сгущенкой и сливочным маслом. Ставим на средний огонь, варим до загущения и переливаем в чистую миску.
  • Желатин растапливаем в микроволновке или на плите, добавляем в массу, перемешиваем и даем немного остыть.
  • Холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости до загущения, снижаем скорость до минимальной, добавляем заварное основание и перемешиваем до однородности.
  • Бисквит разрезаем вдоль на две части. Чтобы удобнее доставать, дно формы, в которой выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой.
  • Сверху кладем один корж, затем слой начинки и второй корж. Вращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.

Приятного тебе аппетита!