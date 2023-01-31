За цим рецептом у вас буде справжня фабрика "Кіндер" вдома. Готувати популярний десерт надзвичайно просто і легко.
Читайте також Ідеальне рішення для смачного перекусу: вівсянка з яблуками, корицею та фініковим маслом
Такі тістечка з бісквітною основою, ніжним кремом, що тане в роті, чудово підійдуть до ранкового какао, смачної кави чи компоту. Після того як ви приготуєте їх вдома, до магазину більше не ногою.
Рецепт кіндер мілк слайс
- Час: 6 годин
- Порції: 4 штуки
Приготування:
- Для бісквіта яйце з цукром та сіллю збиваємо міксером до світлої пишної піни. Додаємо мед, ванільний екстракт, молоко, олію та перемішуємо на найнижчих обертах міксера.
- Просіюємо борошно, какао, розпушувач і знову перемішуємо на найнижчих обертах міксера до однорідності.
- Переливаємо тісто у форму, застелену пергаментом або фольгою і зверху також накриваємо фольгою.
- Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою). Даємо повністю охолонути.
- Для начинки желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хвилин.
- Жовток поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, молоком, згущеним молоком та вершковим маслом. Ставимо на середній вогонь, варимо до загущення і переливаємо в чисту миску.
- Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті, додаємо до маси, перемішуємо і даємо трохи охолонути.
- Холодні вершки збиваємо міксером на найвищій швидкості до загущення, знижуємо швидкість до мінімальної, додаємо заварну основу та перемішуємо до однорідності.
- Бісквіт розрізаємо вздовж на дві частини. Щоб було зручніше діставати, дно форми, в якій випікали бісквіт, застилаємо харчовою плівкою.
- Зверху кладемо один корж, потім шар начинки і другий корж. Обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.
Смачного!