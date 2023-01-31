За цим рецептом у вас буде справжня фабрика "Кіндер" вдома. Готувати популярний десерт надзвичайно просто і легко.

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Такі тістечка з бісквітною основою, ніжним кремом, що тане в роті, чудово підійдуть до ранкового какао, смачної кави чи компоту. Після того як ви приготуєте їх вдома, до магазину більше не ногою.

Рецепт кіндер мілк слайс

Час: 6 годин

6 годин Порції: 4 штуки

Інгредієнти для бісквіта:

– 1 яйце;

– 30 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 15 грамів меду;

– половина чайної ложки ванільного екстракту;

– 20 грамів молока;

– 15 грамів олії;

– 30 грамів борошна;

– 5 грамів какао;

– половина чайної ложки розпушувача.

Для начинки:

– 3 грами желатину

– 20 грамів води

– 1 жовток

– 15 грамів цукру

– 1 чайна ложка ванільного екстракту

– 15 грамів молока

– 30 грамів згущеного молока ⠀

– 5 грамів вершкового масла

– 115 грамів вершків 33%.

Приготування:

Для бісквіта яйце з цукром та сіллю збиваємо міксером до світлої пишної піни. Додаємо мед, ванільний екстракт, молоко, олію та перемішуємо на найнижчих обертах міксера.

Просіюємо борошно, какао, розпушувач і знову перемішуємо на найнижчих обертах міксера до однорідності.

Переливаємо тісто у форму, застелену пергаментом або фольгою і зверху також накриваємо фольгою.

Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою). Даємо повністю охолонути.

Для начинки желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хвилин.

Жовток поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, молоком, згущеним молоком та вершковим маслом. Ставимо на середній вогонь, варимо до загущення і переливаємо в чисту миску.

Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті, додаємо до маси, перемішуємо і даємо трохи охолонути.

Холодні вершки збиваємо міксером на найвищій швидкості до загущення, знижуємо швидкість до мінімальної, додаємо заварну основу та перемішуємо до однорідності.

Бісквіт розрізаємо вздовж на дві частини. Щоб було зручніше діставати, дно форми, в якій випікали бісквіт, застилаємо харчовою плівкою.

Зверху кладемо один корж, потім шар начинки і другий корж. Обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.

Смачного!